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Нарушение правил парковки в Ташкенте

Инспекторы УБДД будут фиксировать неправильно припаркованные авто на фото

© Юрий Грызлов/Группа "Водители Ташкента" на Facebook
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (26)
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После того, как фото с нарушением попадет в компьютерную базу данных, будет оформлен протокол, и автовладельцу по почте придет уведомление о штрафе. При этом эвакуация таких автомобилей предусмотрена только в случаях, когда они препятствуют движению других участников дорожного движения

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Управление безопасности дорожного движения введет новую практику борьбы с водителями, паркующимися под запрещающими знаками и в других неположенных местах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Знак Парковка запрещена
© Flickr
В центре Ташкента сняли свыше ста знаков, запрещающих парковку
Два месяца назад президент Шавкат Мирзиёев поручил МВД разработать и внести в правительство ряд мер по борьбе с хаотичными стоянками. Так, например, правоохранители должны были представить упрощенный механизм штрафования водителей, нарушающих правила парковки, без их присутствия.

По словам заместителя начальника Главного управления внутренних дел Ташкента, начальника УБДД полковника Барата Маменова, на основе изучения международного опыта было решено предоставить право инспекторам фиксировать неправильно припаркованные авто на фото.

"Статья 128 прим 6 Кодекса об административной ответственности предусматривает наказание за остановку в запрещенных местах. Сейчас предлагается новый вариант выявления этих правонарушений наподобие мобильного репортера или телеграм-бота, чтобы не только граждане, но и сотрудники могли фиксировать правонарушение и отправить фото в базу компьютерного центра", — отметил Sputnik глава УБДД.

Он также добавил, что после того, как фото с нарушением попадет в компьютерную базу данных, будет оформлен протокол, и автовладельцу по почте придет уведомление о штрафе. При этом, заметил Маменов, эвакуация таких автомобилей предусмотрена только в тех случаях, когда они препятствуют свободному движению других участников дорожного движения.

Напомним, что согласно статье 128 нарушение водителем правил остановки или стоянки влечет за собой штраф в размере трех минимальных заработных плат. Если водитель повторно совершил это же правонарушение в течение года, то ему придется выложить уже 5 МРЗП, больше двух раз — 10 МРЗП, трех раз — 15 МРЗП.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (26)

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Теги:
Узбекистан



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