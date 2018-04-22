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Автомобильная трасса

УБДД оштрафовало свыше 370 водителей по материалам мобильных репортеров

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (26)
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В стране готовится Концепция безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы, предусматривающая оснащение автомобилей физических и юридических лиц видеорегистраторами

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Управление безопасности дорожного движения Ташкента оштрафовало 374 водителя на основании фото и видеоматериалов, присланных узбекистанцами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сотрудник ГАИ
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В начале марта УБДД Ташкента на своем официальном сайте запустило раздел "Мобильный репортер", с помощью которого граждане могут отправлять фото и видео нарушений на дорогах. Всего со время его запуска от граждан поступило 535 заявлений, из которых 527 на сегодняшний день уже были рассмотрены.

"Это очень хорошая и правильная инициатива, мы совместно со СМИ должны и дальше призывать людей контролировать нарушителей", — отметил заместитель начальника Главного управления внутренних дел Ташкента, начальник УБДД Барат Маменов.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на снижение числа ДТП и количества пострадавших в них людей в сравнении с прошлым годом, сам факт того, что на дорогах столицы гибнут люди, требует критического пересмотра организации дорожного движения.

Отметим, что в стране на днях был представлен проект Концепции безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы. Он предусматривает оснащение автомобилей физических и юридических лиц видеорегистраторами, которые будут использоваться при профилактике правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Сотрудник милиции осматривает автомобиль
AP Photo / Mikhail Metzel
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То есть, по сути, разработчики намерены прописать юридический механизм и технические требования к установке видеорегистраторов, записи с которых можно будет использовать для штрафования нарушителей. Об этом уже давно говорят многие законопослушные водители, уже сегодня высылающие видео со своих регистраторов на сайт столичного УБДД.

Также предлагается усилить ответственность, в том числе уголовную, за заведомо умышленное нарушение правил дорожного движения, усовершенствовать меры по предупреждению ДТП, совершаемых с превышением установленной скорости движения, а также неисправными транспортными средствами. Если перевести с чиновничьего на человеческой язык — это означает, что будут увеличены штрафы за нарушения скоростного режима или, например, выезд на встречную полосу.

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Безопасность дорожного движения в Узбекистане (26)



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