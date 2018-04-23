"Яндекс. Такси" рассказал, как набираются водители в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Известный российский сервис "Яндекс. Такси" в начале апреля вышел на рынок Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Представители "Яндекс. Такси" рассказали корреспонденту Sputnik, как происходит набор водителей и контроль технического состояния авто.
На сегодняшний день "Яндекс.Такси" в Узбекистане не работает с водителями напрямую, а только с официально зарегистрированными таксопарками или диспетчерскими. Чтобы водитель мог подключиться к агрегатору, ему нужно обратиться к одному из местных партнеров компании. Их список с контактами есть в приложении или на сайте taxi.yandex.com.
"Отбор водителей проводят наши партнеры в соответствии с законодательством Узбекистана. Есть у нас и свои требования — например водительский стаж должен быть не меньше трех лет, не должно быть судимости. Первичный осмотр автомобилей при подключении водителей пока тоже на партнерах, но у нас есть и собственные технологии, например, так называемый ДКК (дистанционный контроль качества)", — отметили Sputnik в компании.
Каждые несколько дней, когда водитель не на заказе, он получает через "Яндекс.Таксометр" требование сфотографировать машину в восьми определенных ракурсах. При этом в будущем, в зависимости от тарифа, в котором работает машина, число снимков может доходить до 15.
"Есть, конечно, и контроль "глазами" — это "тайные покупатели" то есть наши сотрудники, которые вызывают такси под видом обычных пользователей. А когда в стране запускается тариф с машинами более высокого класса, например, "Комфорт" или "Бизнес", машины часто приходится отбирать вручную. В том числе лично проверять запах в салоне", — рассказали в компании.
В будущем агрегатор планирует открыть в Ташкенте Центр "Яндекс. Такси". В нем сотрудники компании будут обучать водителей пользоваться "Яндекс.Таксометром" и другими приложениями — Картами, Навигатором, а также проверять, насколько корректно они ведут себя с пассажирами, проводить экзамены на знание города и решать другие подобные вопросы.
Не остался в стороне и волновавший многих водителей вопрос о комиссии.
Как отметили в российской компании, все финансовые расчеты "Яндекс.Такси" ведет с таксопарками, поэтому условия работы с водителями — на стороне конкретного таксопарка.
Напомним, что при выходе на узбекский рынок российская компания представила тариф — "Эконом". Здесь минимальная стоимость поездки составляет две тысячи сумов за три километра. Далее за каждый километр взимается плата в тысячу сумов. При этом стоимость поездки за пределами города составляет 1500 сумов за километр.
Только за первый час после начала работы сервиса было сделано 400 заказов, а в течение первого дня вызывать машину через "Яндекс. Такси" пытались несколько тысяч раз. Соответствующее приложение узбекистанцы в первый день скачали около 17 тысяч раз.