"Яндекс. Такси" рассказал, как набираются водители в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Известный российский сервис "Яндекс. Такси" в начале апреля вышел на рынок Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Вполне очевидно, что за прошедшие несколько недель одним из главных вопросов, в связи со взрывным спросом, стало наращивание числа работающих в системе авто. При этом многие узбекистанцы задавались вопросом, сможет ли обеспечить российская компания необходимое качество услуг при массовом наборе новых водителей.

Представители "Яндекс. Такси" рассказали корреспонденту Sputnik, как происходит набор водителей и контроль технического состояния авто.

На сегодняшний день "Яндекс.Такси" в Узбекистане не работает с водителями напрямую, а только с официально зарегистрированными таксопарками или диспетчерскими. Чтобы водитель мог подключиться к агрегатору, ему нужно обратиться к одному из местных партнеров компании. Их список с контактами есть в приложении или на сайте taxi.yandex.com.

"Отбор водителей проводят наши партнеры в соответствии с законодательством Узбекистана. Есть у нас и свои требования — например водительский стаж должен быть не меньше трех лет, не должно быть судимости. Первичный осмотр автомобилей при подключении водителей пока тоже на партнерах, но у нас есть и собственные технологии, например, так называемый ДКК (дистанционный контроль качества)", — отметили Sputnik в компании.

Каждые несколько дней, когда водитель не на заказе, он получает через "Яндекс.Таксометр" требование сфотографировать машину в восьми определенных ракурсах. При этом в будущем, в зависимости от тарифа, в котором работает машина, число снимков может доходить до 15.

Фото делаются через приложение и затем автоматически анализируются системой с помощью технологии компьютерного зрения: чистая ли машина снаружи или внутри, нет ли видимых повреждений и тому подобное. Спорные случаи передаются для дальнейшего анализа сотрудникам-асессорам. Только после этого система принимает решение, может ли водитель продолжать принимать заказы или должен сначала устранить недостатки.

"Есть, конечно, и контроль "глазами" — это "тайные покупатели" то есть наши сотрудники, которые вызывают такси под видом обычных пользователей. А когда в стране запускается тариф с машинами более высокого класса, например, "Комфорт" или "Бизнес", машины часто приходится отбирать вручную. В том числе лично проверять запах в салоне", — рассказали в компании.

В будущем агрегатор планирует открыть в Ташкенте Центр "Яндекс. Такси". В нем сотрудники компании будут обучать водителей пользоваться "Яндекс.Таксометром" и другими приложениями — Картами, Навигатором, а также проверять, насколько корректно они ведут себя с пассажирами, проводить экзамены на знание города и решать другие подобные вопросы.

Не остался в стороне и волновавший многих водителей вопрос о комиссии.

Как отметили в российской компании, все финансовые расчеты "Яндекс.Такси" ведет с таксопарками, поэтому условия работы с водителями — на стороне конкретного таксопарка.

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"Водитель может сам выбирать, к какому из парков ему подключиться, хотя, как правило, в одном городе условия у парков-партнеров примерно одинаковые. Комиссию мы берем с таксопарков, в зависимости от страны она обычно колеблется в пределах 5-20%", — отметили в компании.

Напомним, что при выходе на узбекский рынок российская компания представила тариф — "Эконом". Здесь минимальная стоимость поездки составляет две тысячи сумов за три километра. Далее за каждый километр взимается плата в тысячу сумов. При этом стоимость поездки за пределами города составляет 1500 сумов за километр.

Только за первый час после начала работы сервиса было сделано 400 заказов, а в течение первого дня вызывать машину через "Яндекс. Такси" пытались несколько тысяч раз. Соответствующее приложение узбекистанцы в первый день скачали около 17 тысяч раз.