Число преступлений против граждан ЦА в России снизилось в восемь раз

Эксперты Евразийского аналитического клуба пришли к выводу, что общий уровень преступлений против трудовых мигрантов из стран Центральной Азии невысок.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Евразийский аналитический клуб опубликовал доклад "О преступности против мигрантов из Центральной Азии в России".

Согласно статистике МВД РФ, количество преступлений против иностранцев в России находится в диапазоне 12-16,5 тысячи в год, что, как утверждают эксперты Евразийского клуба, достаточно мало (0,7% преступлений, совершаемых в стране).

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Мигранта зверски зарубили лопатой в Подмосковье

"Кроме того, это в три-четыре раза меньше, чем число правонарушений, совершаемых иностранными гражданами в России", — уточняется в докладе

По мнению специалистов, уровень преступлений против мигрантов сокращается с 1,17 до 0,93 преступлений на 1000 иностранцев (по данным статистики за 2010-2017 годы. — Прим. ред.).

"Фактически — людей в Россию приезжает больше, но преступлений против них фиксируется меньше", — говорится в документе.

Проанализировав эти данные, эксперты клуба пришли к выводу, что общий уровень преступлений против трудовых мигрантов из стран Центральной Азии невысок.

Кроме того, по информации российского НКО "Сова", за семь лет число нападений на почве национальной розни сократилось в 15 раз, а количество преступлений против уроженцев Центральной Азии снизилось в восемь раз.