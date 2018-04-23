Число преступлений против граждан ЦА в России снизилось в восемь раз

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Евразийский аналитический клуб опубликовал доклад "О преступности против мигрантов из Центральной Азии в России".
Согласно статистике МВД РФ, количество преступлений против иностранцев в России находится в диапазоне 12-16,5 тысячи в год, что, как утверждают эксперты Евразийского клуба, достаточно мало (0,7% преступлений, совершаемых в стране).
По мнению специалистов, уровень преступлений против мигрантов сокращается с 1,17 до 0,93 преступлений на 1000 иностранцев (по данным статистики за 2010-2017 годы. — Прим. ред.).
"Фактически — людей в Россию приезжает больше, но преступлений против них фиксируется меньше", — говорится в документе.
Проанализировав эти данные, эксперты клуба пришли к выводу, что общий уровень преступлений против трудовых мигрантов из стран Центральной Азии невысок.
Кроме того, по информации российского НКО "Сова", за семь лет число нападений на почве национальной розни сократилось в 15 раз, а количество преступлений против уроженцев Центральной Азии снизилось в восемь раз.