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Иностранные рабочие

Число преступлений против граждан ЦА в России снизилось в восемь раз

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Эксперты Евразийского аналитического клуба пришли к выводу, что общий уровень преступлений против трудовых мигрантов из стран Центральной Азии невысок.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Евразийский аналитический клуб опубликовал доклад "О преступности против мигрантов из Центральной Азии в России".

Согласно статистике МВД РФ, количество преступлений против иностранцев в России находится в диапазоне 12-16,5 тысячи в год, что, как утверждают эксперты Евразийского клуба, достаточно мало (0,7% преступлений, совершаемых в стране).

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Кроме того, это в три-четыре раза меньше, чем число правонарушений, совершаемых иностранными гражданами в России", — уточняется в докладе.

По мнению специалистов, уровень преступлений против мигрантов сокращается с 1,17 до 0,93 преступлений на 1000 иностранцев (по данным статистики за 2010-2017 годы. — Прим. ред.).

"Фактически — людей в Россию приезжает больше, но преступлений против них фиксируется меньше", — говорится в документе.

Проанализировав эти данные, эксперты клуба пришли к выводу, что общий уровень преступлений против трудовых мигрантов из стран Центральной Азии невысок.
Кроме того, по информации российского НКО "Сова", за семь лет число нападений на почве национальной розни сократилось в 15 раз, а количество преступлений против уроженцев Центральной Азии снизилось в восемь раз.

Теги:
трудовые мигранты, преступление, Мигранты, Россия



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