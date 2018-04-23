Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту и народу Афганистана

В результате террористических актов, совершенных в минувший выходной, в Кабуле и Баглане погибли свыше 60 человек.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями главе Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с террористическими актами, совершенных в городах Кабул и Баглан.

Шавкат Мирзиёев выразил слова искреннего сочувствия и поддержки народу Афганистана, родным и близким погибших.

SHAH MARAI / AFP Взрыв в Кабуле унес жизни 31 человека, более 50 ранены

Напомним, взрыв в Кабуле произошел 22 апреля рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность. В результате погибли 57 человек, 119 получили ранения. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ (запрещена в Узбекистане, РФ и ряде стран).

Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.