Лола Каримова-Тилляева поздравила 11 обладателей образовательных грантов

Всего в конкурсе приняли участие 320 выпускников 39 вузов Узбекистана, он проводился по 13 приоритетным специальностям.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Лола Каримова-Тилляева рассказала о новых обладателях образовательных грантов Фонда имени Ислама Каримова, которые пройдут обучение в зарубежных вузах по программе магистратуры.

Конкурс был объявлен в октябре прошлого года, и в нем приняли участие более 320 выпускников 39 высших учебных заведений Узбекистана.

По итогам конкурса обладателями образовательных грантов фонда 2018 года стали 11 юношей и девушек:

1. Сафоев Шамсиддинхон (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);

2. Асадов Иззатжон (выпускник Российского института нефти и газа им.Губкина в Ташкенте);

3. Максумов Музаффар (выпускник Национального университета Узбекистана);

4. Урмонов Дадахон (выпускник Ферганского государственного университета);

5. Бурхонов Нуриддин (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);

6. Исламбеков Ахмаджон (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);

7. Абдукаххаров Ахроржон (выпускник Международного Вестминстерского университета в Ташкенте);

8. Рузибоева Гулюзбону (выпускница Ташкентского архитектурно-строительного института);

9. Ким Александра (выпускница Национального института дизайна и живописи);

10. Рихсиев Фарход (выпускник Ташкентского архитектурно-строительного института);

11. Аббасова Стефания (выпускница Национального института дизайна и живописи).

Конкурс проводился по 13 приоритетным специальностям: возобновляемые источники энергии; химия; управление водными и земельными ресурсами; машиностроительные технологии; пищевые технологии; пищевая безопасность; производство продуктов и их маркетинг; градостроительство, охрана и реставрация архитектурных памятников; дизайн продукции; архитектурный дизайн; промышленный дизайн; живопись.

В настоящее время ведется работа по подбору для победителей направлений обучения в зарубежных вузах, которые соответствуют их специальностям.

"От имени Фонда Каримова искренне поздравляю всех победителей второго конкурса и желаю им больших успехов в продолжении обучения, приобретении знаний и навыков международного уровня для внесения своего вклада в развитие и процветание нашей родины", — написала Лола Каримова-Тилляева.

Фонд имени Ислама Каримова учрежден в октябре 2016 года Татьяной Каримовой и Лолой Каримовой-Тилляевой в память о первом президенте независимой Республики Узбекистан. Реализация грантовых программ по обучению одаренной молодежи в ведущих отечественных и зарубежных университетах является одним из приоритетных направлений деятельности фонда.

REUTERS / Muhammadsharif Mamatkulov Лола Каримова-Тилляева получила орден

По итогам первого конкурса на образовательные гранты фонда в 2017 году 12 стипендиатов получили возможность пройти двухгодичное обучение в ряде лучших зарубежных вузов, а именно, в Ангальтском университете прикладных наук, Университете Дуйсбург Эссен, Рурском университете, Фрайбургском университете (Германия), Московской архитектурной школе, Туринском политехническом университете (Италия).