Лола Каримова-Тилляева поздравила 11 обладателей образовательных грантов

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Лола Каримова-Тилляева рассказала о новых обладателях образовательных грантов Фонда имени Ислама Каримова, которые пройдут обучение в зарубежных вузах по программе магистратуры.
По итогам конкурса обладателями образовательных грантов фонда 2018 года стали 11 юношей и девушек:
1. Сафоев Шамсиддинхон (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);
2. Асадов Иззатжон (выпускник Российского института нефти и газа им.Губкина в Ташкенте);
3. Максумов Музаффар (выпускник Национального университета Узбекистана);
4. Урмонов Дадахон (выпускник Ферганского государственного университета);
5. Бурхонов Нуриддин (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);
6. Исламбеков Ахмаджон (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);
7. Абдукаххаров Ахроржон (выпускник Международного Вестминстерского университета в Ташкенте);
8. Рузибоева Гулюзбону (выпускница Ташкентского архитектурно-строительного института);
9. Ким Александра (выпускница Национального института дизайна и живописи);
10. Рихсиев Фарход (выпускник Ташкентского архитектурно-строительного института);
11. Аббасова Стефания (выпускница Национального института дизайна и живописи).
Конкурс проводился по 13 приоритетным специальностям: возобновляемые источники энергии; химия; управление водными и земельными ресурсами; машиностроительные технологии; пищевые технологии; пищевая безопасность; производство продуктов и их маркетинг; градостроительство, охрана и реставрация архитектурных памятников; дизайн продукции; архитектурный дизайн; промышленный дизайн; живопись.
"От имени Фонда Каримова искренне поздравляю всех победителей второго конкурса и желаю им больших успехов в продолжении обучения, приобретении знаний и навыков международного уровня для внесения своего вклада в развитие и процветание нашей родины", — написала Лола Каримова-Тилляева.
Фонд имени Ислама Каримова учрежден в октябре 2016 года Татьяной Каримовой и Лолой Каримовой-Тилляевой в память о первом президенте независимой Республики Узбекистан. Реализация грантовых программ по обучению одаренной молодежи в ведущих отечественных и зарубежных университетах является одним из приоритетных направлений деятельности фонда.