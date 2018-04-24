18:44 24 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Обладатели образовательных грантов Фонда имени Ислама Каримова,

Лола Каримова-Тилляева поздравила 11 обладателей образовательных грантов

© Facebook / Lola Karimova-Tillyaeva
Общество
Получить короткую ссылку
12521

Всего в конкурсе приняли участие 320 выпускников 39 вузов Узбекистана, он проводился по 13 приоритетным специальностям.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Лола Каримова-Тилляева рассказала о новых обладателях образовательных грантов Фонда имени Ислама Каримова, которые пройдут обучение в зарубежных вузах по программе магистратуры.

В Комплексе имени первого президента Ислама Каримова состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений среди студентов высших учебных заведений Узбекистана
© kultura.uz
Авторы лучших сочинений про Каримова получили призы
Конкурс был объявлен в октябре прошлого года, и в нем приняли участие более 320 выпускников 39 высших учебных заведений Узбекистана.

По итогам конкурса обладателями образовательных грантов фонда 2018 года стали 11 юношей и девушек:

1. Сафоев Шамсиддинхон (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);

2. Асадов Иззатжон (выпускник Российского института нефти и газа им.Губкина в Ташкенте);

3. Максумов Музаффар (выпускник Национального университета Узбекистана);

4. Урмонов Дадахон (выпускник Ферганского государственного университета);

5. Бурхонов Нуриддин (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);

6. Исламбеков Ахмаджон (выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте);

7. Абдукаххаров Ахроржон (выпускник Международного Вестминстерского университета в Ташкенте);

8. Рузибоева Гулюзбону (выпускница Ташкентского архитектурно-строительного института);

9. Ким Александра (выпускница Национального института дизайна и живописи);

10. Рихсиев Фарход (выпускник Ташкентского архитектурно-строительного института);

11. Аббасова Стефания (выпускница Национального института дизайна и живописи).

Конкурс проводился по 13 приоритетным специальностям: возобновляемые источники энергии; химия; управление водными и земельными ресурсами; машиностроительные технологии; пищевые технологии; пищевая безопасность; производство продуктов и их маркетинг; градостроительство, охрана и реставрация архитектурных памятников; дизайн продукции; архитектурный дизайн; промышленный дизайн; живопись.

Начальник управления Федерального агентства Россотрудничества в сфере образования и науки Марк Калинин
Sputnik
Калинин: узбекистанцы проходят честный конкурс в российские вузы
В настоящее время ведется работа по подбору для победителей направлений обучения в зарубежных вузах, которые соответствуют их специальностям.

"От имени Фонда Каримова искренне поздравляю всех победителей второго конкурса и желаю им больших успехов в продолжении обучения, приобретении знаний и навыков международного уровня для внесения своего вклада в развитие и процветание нашей родины", — написала Лола Каримова-Тилляева.

Фонд имени Ислама Каримова учрежден в октябре 2016 года Татьяной Каримовой и Лолой Каримовой-Тилляевой в память о первом президенте независимой Республики Узбекистан. Реализация грантовых программ по обучению одаренной молодежи в ведущих отечественных и зарубежных университетах является одним из приоритетных направлений деятельности фонда.

Лола Каримова
REUTERS / Muhammadsharif Mamatkulov
Лола Каримова-Тилляева получила орден
По итогам первого конкурса на образовательные гранты фонда в 2017 году 12 стипендиатов получили возможность пройти двухгодичное обучение в ряде лучших зарубежных вузов, а именно, в Ангальтском университете прикладных наук, Университете Дуйсбург Эссен, Рурском университете, Фрайбургском университете (Германия), Московской архитектурной школе, Туринском политехническом университете (Италия).

Теги:
Конкурс, Образование, Лола Каримова-Тилляева, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Геннадий Головкин
    Забыть "Канело"

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед обменом взглядами с американцем Ванесом Мартиросяном "забыл" о мексиканце Сауле Альваресе.

  • Архивное фото чрезвычайного и Полномочного Посса Кыргызской Республики в России Болота Отунбаева в кабинете
    На грани возможностей

    Посол Кыргызстана в России Болот Отунбаев рассказал о ежедневной работе дипломатического представительства.

  • Военные учения РВБ в Таджикистане, архивное фото
    К бою готовы!

    Для предотвращения проникновения боевиков в Центральную Азию Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Отсутствие надежды

    К народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы, заявил президент Армен Саркисян.

  • Вечный огонь на братском кладбище, архивное фото
    На братских могилах…

    Останки 145 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружены в ходе ремонта дороги в поселке Пампали в Латвии.

  • Пьяный водитель
    Неанонимные алкоголики

    Министр коммуникаций и транспорта Литвы предложил публиковать в СМИ фамилии водителей, которых задержали за рулем в нетрезвом виде

  • Интервью
    Изгнать из эфира

    Госдеп США выделяет $2 миллиона на производство и адаптацию для молдавского ТВ американских передач – эти меры "должны привести к переориентации аудитории".

  • Европейский парламент
    Я – негражданин!

    В комитете по петициям Европейского парламента во вторник, 24 апреля, пройдут слушания по правам неграждан в Эстонии и Латвии.

  • Подготовка к Параду Победы
    Парадный строй

    Военные Южной Осетии готовятся к параду 9 Мая на российской базе, а в начале мая запланированы три генеральных репетиций в Цхинвале.

  • Геннадий Головкин
    Забыть "Канело"

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед обменом взглядами с американцем Ванесом Мартиросяном "забыл" о мексиканце Сауле Альваресе.

  • Архивное фото чрезвычайного и Полномочного Посса Кыргызской Республики в России Болота Отунбаева в кабинете
    На грани возможностей

    Посол Кыргызстана в России Болот Отунбаев рассказал о ежедневной работе дипломатического представительства.

  • Военные учения РВБ в Таджикистане, архивное фото
    К бою готовы!

    Для предотвращения проникновения боевиков в Центральную Азию Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Кыргызстане.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Международный турнир по курашу на кубок президента Республики Узбекистан
Кураш и кураж, штаны трещат аж
Кадры с места наезда на людей в Торонто
Выходец из СНГ наехал на людей в Торонто
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054