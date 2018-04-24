Судьи провели тренинг для сотрудников правоохранительных органов

Административную реформу и борьбу с преступностью, а также применение ГПК в новой редакции обсудили на семинаре.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В целях обеспечения качественного исполнения данной задачи ГУВД Ташкента провело тренинг в Яшнабадском районе.

Sputnik / Дмитрий Астахов В столичном ГУВД появятся новые должности

В работе семинара приняли участие представители Главного управления внутренних дел, прокуратуры, судов по уголовным, административным и гражданским делам. Занятия проводили специалисты, имеющие большой практический опыт деятельности по охране общественного порядка, профилактике преступлений и борьбе с преступностью.

В ходе семинара судьи Ташкентского городского административного и гражданского судов выступили с докладами о концепции административной реформы, сущности и значении Гражданского процессуального кодекса Узбекистана в новой редакции.