Судьи провели тренинг для сотрудников правоохранительных органов

В работе семинара приняли участие представители Главного управления внутренних дел, прокуратуры, судов по уголовным, административным и гражданским делам. Занятия проводили специалисты, имеющие большой практический опыт деятельности по охране общественного порядка, профилактике преступлений и борьбе с преступностью.
В ходе семинара судьи Ташкентского городского административного и гражданского судов выступили с докладами о концепции административной реформы, сущности и значении Гражданского процессуального кодекса Узбекистана в новой редакции.