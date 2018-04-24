Новая вакцина включена в программу иммунизации Узбекистана

В календарь иммунизации внедрена вакцина от полиомиелита, это поможет не допустить его вспышки в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ внедрили новую вакцину для защиты детей от полиомиелита и недопущения его вспышки в Узбекистане, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Использование новой вакцины начнется с мая 2018 года. Данная вакцина была введена в календарь иммунизации в Узбекистане.

"Внедрение ИПВ является результатом значительного прогресса достигнутого республикой в борьбе с полиомиелитом. Это означает, что мы подошли на шаг ближе к избавлению мира от этой страшной болезни, и что мы обеспечиваем всем самую лучшую защиту от этого вируса", — сказал министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов.

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Вакцина, которая используется в развитых странах, более дорогая чем предыдущая, моментально убивает вирус. Также, вырабатывает иммунитет в крови, в то время как ОПВ вырабатывает иммунитет только в кишечнике.

"Добавление по меньшей мере одной капли ИПВ в календарь иммунизации является наилучшим способом защиты детей Узбекистана от пожизненного паралича, вызванного полиомиелитом и знаменует собой важный шаг на пути к достижению мира, свободного от полиомиелита" — добавила доктор Лиан Куппенс, глава представительства ВОЗ в Узбекистане.