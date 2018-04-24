21:46 24 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Врач во время вакцинации

Новая вакцина включена в программу иммунизации Узбекистана

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
11310

В календарь иммунизации внедрена вакцина от полиомиелита, это поможет не допустить его вспышки в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. Министерство здравоохранения Узбекистана при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ внедрили новую вакцину для защиты детей от полиомиелита и недопущения его вспышки в Узбекистане, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Использование новой вакцины начнется с мая 2018 года. Данная вакцина была введена в календарь иммунизации в Узбекистане.

"Внедрение ИПВ является результатом значительного прогресса достигнутого республикой в борьбе с полиомиелитом. Это означает, что мы подошли на шаг ближе к избавлению мира от этой страшной болезни, и что мы обеспечиваем всем самую лучшую защиту от этого вируса", — сказал министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов.

Проведение лабораторных исследований
ADALBERTO ROQUE / AFP
Началось тестирование персонализированной вакцины от рака на человеке
Вакцина, которая используется в развитых странах, более дорогая чем предыдущая, моментально убивает вирус. Также, вырабатывает иммунитет в крови, в то время как ОПВ вырабатывает иммунитет только в кишечнике.

"Добавление по меньшей мере одной капли ИПВ в календарь иммунизации является наилучшим способом защиты детей Узбекистана от пожизненного паралича, вызванного полиомиелитом и знаменует собой важный шаг на пути к достижению мира, свободного от полиомиелита" — добавила доктор Лиан Куппенс, глава представительства ВОЗ в Узбекистане.

Теги:
полиомиелит, Вакцина, ЮНЕСЕФ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1
    На старт!

    Более 780 тонн груза, включая гоночные болиды, прибыло в Баку восьмью рейсами из Шанхая, Сингапура и Бахрейна для проведения Гран-при Азербайджана.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в Паттайе
    Не виноватые мы!

    Арестованные властями Таиланда уроженцы Беларуси Алекс Лесли и Настя Рыбка отказались признать вину в организации проституции в составе преступной группы.

  • Побережье Черного моря в городе Гагра
    Вид свысока

    Sputnik Абхазия выбрал шесть самых популярных туристических мест в республике, где можно насладиться прекрасными видами.

  • Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
    Привлекательная Молдова

    По данным Национального агентства по туризму за 2017 год, Молдова вошла в пятерку стран с наиболее быстро развивающейся туристической отраслью.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Небоевое ранение

    В Куперьяновском батальоне Сил обороны Эстонии за полтора месяца ранен второй солдат-срочник. Что происходит в элитном подразделении?

  • Дмитрий Медоев
    Сверим часы!

    В Москве глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обсудили сотрудничество двух стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Международный турнир по курашу на кубок президента Республики Узбекистан
Кураш и кураж, штаны трещат аж
В Китае установили светофор, поливающий водой пешеходов-нарушителей
В Китае установили светофор, поливающий водой пешеходов-нарушителей
Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
Рейтинг ФИФА в апреле-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054