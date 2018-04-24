В Узбекистане появится свой "Океан"

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Узбекистан намерен создать сеть современных торговых центров и магазинов, которые будут специализироваться на продаже морепродуктов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Интересно, что здесь республика пойдет по дорожке, проторенной во времена СССР. В конце 70-х годов в стране советов началось массовое строительство магазинов "Океан".
Для сравнения, сегодня доля рыбы в общем потреблении узбекистанцев крайне мала. Так, например, если в странах Европы в среднем каждый человек съедает 35-40 килограммов рыбы в год, то в Узбекистане — не более 4 килограммов. При этом минимально необходимая норма потребления рыбы в стране установлена в размере 12 килограмм на человека, а в мире этот показатель составляет 16,6 килограммов.
Новая специализированная сеть магазинов должна появиться до конца 2019 года. Планируется, что помимо продажи в этих торговых комплексах будут организованы специальные рестораны и кафе, специализирующиеся на приготовлении блюд из морепродуктов. Подобная практика существовала и в советских магазинах "Океан".
По словам первого заместителя председателя Ассоциации "Узбекбаликсаноат" Рухуллы Курбонова, для создания новых торговых комплексов будут использоваться как частные инвестиции, так и государственные.
"Для увеличения потребления рыбы необходимо направить все наши усилия в одном направлении — мы должны предложить населению удобные формы приобретения морепродуктов. Это небольшие магазинчики, крупные специализированные торговые комплексы, где будет продаваться только рыбная продукция. Они у нас были раньше, и мы их потеряли", — рассказал Курбонов корреспонденту Sputnik в рамках заседания международного пресс-клуба.
Рухулла Курбонов также прокомментировал Sputnik возможность увеличения стоимости рыбной продукции из-за использования зарубежных интенсивных технологий.
"Любая интенсивная технология предусматривает расходы на электроэнергию и комбикорма. Но это не значит, что цена будет резко увеличиваться. На сегодняшний день государство создало для производителей рыбы такие условия, при которых они не платят за землю, воду и другие ресурсы. Новые технологии позволят увеличить продуктивность рыбы с гектара и это даст возможность не увеличивать резко стоимость продукции, в целом сдерживать ценовые риски", — отметил он.