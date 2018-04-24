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Владимир Норов

Представитель Узбекистана может стать Генсеком ШОС

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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В Пекине во вторник прошло заседание Совета министров иностранных дел, где на голосование была выдвинута кандидатура Владимира Норова

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов может занять пост Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Пекине во вторник прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

"Совет министров иностранных дел государств-членов ШОС внес на утверждение Совета глав государств-членов кандидатуру Норова Владимира Имамовича (Республика Узбекистан) на должность Генерального секретаря ШОС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года", — отмечается в информационном сообщении по итогам заседания.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
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Норов с мая 2017 года также занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности.

Ранее он возглавлял миссии Узбекистана в Европейском союзе и НАТО, был послом в Германии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, занимал посты государственного советника президента, первого заместителя министра иностранных дел и министра иностранных дел.

Владимир Норов имеет ученую степень кандидата юридических наук, награжден орденом "Мехнат шухрати".

Теги:
генеральный секретарь, ШОС, Владимир Норов, Узбекистан



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