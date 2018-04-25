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Георгиевская ленточка в руках волонтера

В Ташкенте стартует акция "Георгиевская ленточка"

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (79)
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Каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Традиционная акция "Георгиевская ленточка" стартует в четверг в Ташкенте, сообщает пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане.

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Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор каждый год миллионы россиян, а также жителей других стран мира накануне Дня Победы прикрепляют на одежду и личный транспорт этот символ памяти. Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "волонтеров Победы". Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.

"С 26 апреля в рабочие дни у ворот Посольства России в Узбекистане по улице Мироншах все желающие смогут получить георгиевскую ленточку", — уточнили в пресс-службе.

В дипмиссии напомнили, что главной целью акции является стремление не дать новым поколениям забыть, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну XX века.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (79)

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