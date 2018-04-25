Пограничники Узбекистана довольны новым уровнем взаимодействия с кыргызами

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Пограничные ведомства Узбекистана и Кыргызстана активизировали взаимодействие между частями и подразделениями, обеспечивающими охрану границ между двумя странами, сообщает пресс-служба Пограничных войск Службы госбезопасности (ПВ СГБ) Узбекистана.
"В рамках договоренностей руководителей пограничных ведомств Республики Узбекистан и Кыргызской Республики на местах организовано тесное взаимодействие между частями и подразделениями", — говорится в сообщении, размещенном в интернет-издании gazeta.uz.
В частности, эта работа направлена на оперативное реагирование на изменения обстановки, надежную охрану границы, предупреждение и профилактику ее нарушений.
По данным пресс-службы, 18 апреля в ходе взаимодействия пограничников двух стран на территории Кыргызстана был организован поиск контрабандистов, пытавшихся провезти около 160 килограммов цветного металла из Ферганской области Узбекистана. Также 17 апреля пограничники смогли урегулировать инцидент с незаконным выпасом скота на неописанном участке границы.