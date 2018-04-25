Около здания Минобороны Узбекистана уберут ограждения

В городском хокимияте подчеркнули, что принятие такого решения основывалось на изучении опыта развитых стран.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Вокруг здания центрального аппарата Министерства обороны Узбекистана, зданий Ташкентского военного округа и Командования войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил, а также около Государственного музея Вооруженных сил Узбекистана демонтируют ограждения. Об этом сообщает Daryo.uz.

© Sputnik / Артем Житенев Развитие объединенной системы ПВО стран СНГ обсудят в Ташкенте

Министерство одобрило инициативу ташкентских властей о демонтаже ограждений.

В городском хокимияте подчеркнули, что принятие такого решения основывалось на изучении опыта развитых стран.

Напомним, в апреле в узбекской столице проходило заседание министерств обороны России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

Тогда стороны обсудили план проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на 2018 год и различные вопросы военно-технического сотрудничества.