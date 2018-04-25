Министерство юстиции запустило флешмоб в память об участниках ВОВ

Среди участников акции будут разыгрываться призы в номинациях "Лучшая история военных лет" и "Лучшие поздравления с Днем памяти и почестей".

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана запустило флешмоб под хэштегом #xotirakuniadliya в память об участниках Второй мировой войны.

Сотрудники ведомства планируют опубликовать различные видеоролики и фотографии военных лет в социальных сетях.

Среди участников акции выберут публикации по номинациям "Лучшая история военных лет" (военные истории и рассказы о ветеранах юстиции) и "Лучшие поздравления с Днем памяти и почестей" (стихотворение, видео, поздравительная открытка, песня).

Работы участников конкурса и голосование появятся на сайте Министерства юстиции. Победителей наградят специальными призами от ведомства.