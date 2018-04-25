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На таджикско-узбекской границе. Архивное фото

На границе Узбекистана и Таджикистана появятся 18 представительств

CC BY 2.0 / upyernoz / Tajik-Uzbek Border
Общество
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (44)
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Соглашение было подписано в ходе визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте этого года.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан создадут 18 представительств на границе, соглашение между правительствами двух стран о деятельности пограничных представителей ратифицировала в среду нижняя палата парламента Таджикистана, передает РИА Новости.

"Семь пограничных представительств создаст Таджикистан, 11 — Узбекистан. Погранпредставительства будут оперативно решать возникающие споры и разногласия непосредственно на местах", — сообщил депутатам первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности республики Мансурджон Умаров.

Соглашение было подписано в ходе визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте этого года.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (44)

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