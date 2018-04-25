Узбекские врачи начали прививать детей от полиомиелита

В Министерстве здравоохранения объявили о старте национальной Недели иммунизации против этого заболевания.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Узбекистане в среду стартовала национальная Неделя иммунизации против полиомиелита, сообщает портал "Новости Узбекистана".

По словам главы представительства ЮНИСЕФ в Республике Узбекистан Саши Граумана, с 2002 года стране присвоен статус территории, свободной от полиомиелита. Введение в национальный календарь специальной акции, направленной на борьбу с этим заболеванием, способствует предупреждению повторных вспышек.

В этот раз в акции примут участие свыше 12 тысяч медицинских работников, все они прошли специальную подготовку. Прививки детям сделают около пяти тысяч врачей и семь тысяч медсестре по вакцинации и патронажу.

Полиомиелит — опасное инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает в детстве. Оно характеризуется полным или почти полным поражением нервной системы и спинного мозга.