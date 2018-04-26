Школьники Ирана будут изучать русский язык вместо английского

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Вторым иностранным языком в образовании Ирана станет русский, передает Sputnik Iran.

Республика уже начала обсуждение этого вопроса с Минобрнауки России. Об этом сообщил министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи (Seyyed Mohammad Bathaei) на встрече с председателем Комитета Госдумы по образованию и науке РФ Вячеславом Никоновым во время своей трехдневной поездки в Москву.

"Политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить сюда другие иностранные языки, в частности, русский", — сказал Батхаи.

По мнению иранского филолога Мохсена Шоджаи, Россия и Иран, прежде всего, соседи, поэтому отношения между странами необходимо развивать во всех сферах, не ограничиваясь дипломатией.

Шоджаи отметил: если в Иране будут работать российские компании, а в России — иранские, то повысится спрос на специалистов, знающих оба языка. Но в настоящее время иранцы, владеющие русским, могут не найти себе применения.

К тому же, добавил эксперт, сейчас среди иранских родителей мало желающих отдавать своих детей в классы, где будут преподавать русский язык вместо английского, так как между народами существует огромная культурная пропасть.