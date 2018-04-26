14:14 26 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Обучение русскому языку, архивное фото

Школьники Ирана будут изучать русский язык вместо английского

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
148 0 0

Иранское правительство планирует внедрить изучение русского языка в систему образования.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Вторым иностранным языком в образовании Ирана станет русский, передает Sputnik Iran.

Республика уже начала обсуждение этого вопроса с Минобрнауки России. Об этом сообщил министр образования и воспитания Ирана Сейед Мохаммад Батхаи (Seyyed Mohammad Bathaei) на встрече с председателем Комитета Госдумы по образованию и науке РФ Вячеславом Никоновым во время своей трехдневной поездки в Москву.

"Политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить сюда другие иностранные языки, в частности, русский", — сказал Батхаи.

Александр Сидорович
Сидорович: русистам необходимо продвигать русский язык в мире
По мнению иранского филолога Мохсена Шоджаи, Россия и Иран, прежде всего, соседи, поэтому отношения между странами необходимо развивать во всех сферах, не ограничиваясь дипломатией.

Шоджаи отметил: если в Иране будут работать российские компании, а в России — иранские, то повысится спрос на специалистов, знающих оба языка. Но в настоящее время иранцы, владеющие русским, могут не найти себе применения.

К тому же, добавил эксперт, сейчас среди иранских родителей мало желающих отдавать своих детей в классы, где будут преподавать русский язык вместо английского, так как между народами существует огромная культурная пропасть.

По теме

Ибрагимов: отказ Ирана от доллара приведет к ослаблению американской валюты
Теги:
русский язык, Образование, Иран, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Надежда на консенсус

    Москва следит за ситуацией в Армении и надеется, что стороны придут к консенсусу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "Зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Дом дружбы, парк, газопровод: как прошел визит Бердымухамедова в Узбекистан
Акция к 9 мая в Ташкентском метро
От "Катюши" до "Смуглянки": в метро Ташкента звучат песни военных лет
История мячей ЧМ по футболу
Как менялся мяч ЧМ по футболу

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054