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Шавкат Мирзиёев и Джахонгир Артыкходжаев

Новым хокимом Ташкента стал основатель группы компаний Akfa

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Джахонгир Артыкходжаев сменил Рахмонбека Усманова, который занимал эту должность 7 лет.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Основатель группы компаний Akfa стал новым хокимом города Ташкента.

Об этом сообщает пресс-служба Хокимията Ташкента. Под руководством премьер-министра прошла внеочередная 35-я сессия. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Джахонгира Артыкходжаева.

Джахонгир Артыкходжаев является руководителем компаний Artel, Imzo. Ранее он занимал должность директора государственного унитарного предприятия Tashkent City. Он родился 2 января 1975 года в городе Ташкенте. В 1996 году окончил Ташкентский экономический университет по специальности "экономист". В 2015 году был награжден орденом "Дустлик".

На данном посту Джахонгир Артыкходжаев сменил Рахмонбека Усманова, возглавлявшего хокимият Ташкента с 2011 года.

Теги:
хокимият, хоким, Tashkent City, Ташкент, Узбекистан



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