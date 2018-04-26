Хоким: Куйлюкский дехканский базар перенесут за территорию Ташкента

Пока неизвестно, что будет на месте базара после его переноса.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Один из крупнейших рынков столицы — Куйлюкский дехканский базар будет перенесен за территорию Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik.

Эту информацию ему подтвердил хоким Бектемирского района Ташкента Шопулат Аскаров. По его словам, пока точных сроков переноса рынка нет, так как сейчас решается вопрос о его новом месторасположении.

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"Сейчас в Ташкентской области определяется место, куда будет перенесен рынок, там построят новые торговые павильоны и всю необходимую инфраструктуру. Эти работы планировалось начать еще в прошлом году. После того как новый рынок будет построен, Куйлюкский дехканский базар переедет туда, при этом расположенный рядом оптовый рынок сельхозпродукции останется на прежнем месте. Также останутся на своих местах вещевой и строительные рынки", — отметил Аскаров.

При этом ранее представители администрации Ташкента заявляли о масштабной реконструкции всего рынка. Здесь планировалось возвести несколько крупных супермаркетов, отвечающих современным требованиям реализации товаров, сделать просторные стоянки для автомобилей, которые на данный момент паркуются вдоль и без того узкой дороги либо на тротуарах, расширить и благоустроить торговые ряды.

Однако затем реконструкция коснулась только оптового рынка сельскохозяйственной техники, а ситуация с незаконными стоянками авто и сложным дорожным трафиком так и не разрешилась до сих пор.

Пока неизвестно, что будет на месте базара после его переноса. Вполне логично будет сделать здесь современный транспортный узел, где жители Ташкентской области смогут пересаживаться на городской общественный транспорт. Возможно, именно на этом месте будет построена конечная станция первой ветки наземного кольцевого метро, которая соединит действующую станцию подземки "Дустлик" с Куйлюком.