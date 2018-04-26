Ни к селу ни к городу: Мирзиёев раскритиковал застройку кишлаков

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 апреля провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения работ по благоустройству сел в соответствии с программой "Обод кишлок".
Глава государства раскритиковал застройку, что она велась беспорядочно, были заброшены объекты инфраструктуры, передает пресс-служба президента Узбекистана.
"Нетрудно представить, каково настроение у людей, живущих в неблагополучных местах с плачевной инфраструктурой. И вообще, почему наши граждане должны жить в таких местах? Благоустройство сел позволит изменить мировоззрение людей, усилить их стремление жить лучше, поднимет экономику сел. В результате будет обустроенной вся наша Родина и экономика получит мощный импульс к развитию", — сказал Шавкат Мирзиёев.
В текущем году предусмотрено осуществить широкомасштабную строительную и благоустроительную работу в 2 селах каждого района, начиная со следующего года — ежегодно в 3 селах каждого района. В частности, в текущем году утверждены проекты по 368 селам.
Они предусматривают ремонт и благоустройство 127 тысяч домов, прокладку 1,9 тысячи километров сетей питьевого водоснабжения, почти 2 тысячи километров сетей электро- и 263 километров сетей газоснабжения, строительство и ремонт 850 объектов социальной сферы и 2,4 тысячи объектов рыночной инфраструктуры, капитальный ремонт 440 километров дорог, закупку 470 современных автобусов, строительство свыше 330 остановок и открытие новых автобусных маршрутов.
Перед хокимиятами поставлена задача определить номенклатуру и объем стройматериалов, необходимых для ремонта жилья, и организовать их продажу в сельской местности.