Ни к селу ни к городу: Мирзиёев раскритиковал застройку кишлаков

Президент поручил ускорить застройку сел по программе "Обод кишлок" и взять за пример село Манас, которое показывает, каким должно быть современное село.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 апреля провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам ускорения работ по благоустройству сел в соответствии с программой "Обод кишлок".

Глава государства раскритиковал застройку, что она велась беспорядочно, были заброшены объекты инфраструктуры, передает пресс-служба президента Узбекистана.

"Нетрудно представить, каково настроение у людей, живущих в неблагополучных местах с плачевной инфраструктурой. И вообще, почему наши граждане должны жить в таких местах? Благоустройство сел позволит изменить мировоззрение людей, усилить их стремление жить лучше, поднимет экономику сел. В результате будет обустроенной вся наша Родина и экономика получит мощный импульс к развитию", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Село Манас Дустликского района Джизакской области, стало примером того, каким должен быть облик современного села. Для поэтапного благоустройства всех сел республики, на основе этого опыта была разработана программа "Обод кишлок". Указом и постановлением президента Узбекистана от 29 марта определены важные задачи и механизмы реализации данной программы.

В текущем году предусмотрено осуществить широкомасштабную строительную и благоустроительную работу в 2 селах каждого района, начиная со следующего года — ежегодно в 3 селах каждого района. В частности, в текущем году утверждены проекты по 368 селам.

Они предусматривают ремонт и благоустройство 127 тысяч домов, прокладку 1,9 тысячи километров сетей питьевого водоснабжения, почти 2 тысячи километров сетей электро- и 263 километров сетей газоснабжения, строительство и ремонт 850 объектов социальной сферы и 2,4 тысячи объектов рыночной инфраструктуры, капитальный ремонт 440 километров дорог, закупку 470 современных автобусов, строительство свыше 330 остановок и открытие новых автобусных маршрутов.

Президент дал поручения по разработке генеральных планов сел, выделению необходимых для этого средств и эффективной организации работы специальных штабов.

Перед хокимиятами поставлена задача определить номенклатуру и объем стройматериалов, необходимых для ремонта жилья, и организовать их продажу в сельской местности.