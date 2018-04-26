Догрызть гранит науки: как в Узбекистане изменят послевузовское обучение

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие годы планируется полностью изменить систему послевузовского образования, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Министерство инновационного развития в четверг представило проект грядущих изменений. Корреспондент Sputnik разбирался, что же ждет в Узбекистане студентов, желающих грызть гранит науки и после окончания вуза.
Основные проблемы
Как отмечается в документе, сегодня разрозненность процессов подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и их аттестации не позволяет обеспечить скоординированное и эффективное функционирование института послевузовского образования, а также четкое определить сферы ответственности уполномоченных органов и организаций.
При этом ограниченная самостоятельность образовательных и научно-исследовательских учреждений в организации подготовки кадров приводит к снижению их инициативы и ответственности за организацию работы в данном направлении. Еще один существенный минус — система послевузовского образования не учитывает в полной мере потребности современного высокотехнологичного производственного сектора экономики в кадрах высшей квалификации.
Также, отмечают разработчик, на неудовлетворительном уровне находится сотрудничество с ведущими зарубежными научными учреждениями, обладающими передовым опытом и потенциалом в решении актуальных проблем развития науки.
Ориентиры
Эксперты предлагают, прежде всего, начать с упразднения Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров. Это планируется сделать уже с 1 июня 2018 года. Затем с 1 января 2019 года в стране планируется ввести систему послевузовского образования, основанную на принципах саморегулирования и самостоятельности высших образовательных и научно-исследовательских учреждений в сфере подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Особенно интересным выглядит предложение по обязательному опубликованию в Интернете текстов защищенных диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) для публичного ознакомления.
Что будем делать?
Министерство инновационного развития предлагает предоставить высшим образовательным и научным учреждениям право самостоятельно осуществлять
присуждение ученых степеней доктора философии (PhD), доктора наук (DSc) и ученых званий.
Кроме того, они получат право организовывать постоянно действующие Советы по послевузовскому образованию для организации подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, а также присуждения ученых степеней и званий с выдачей дипломов. К работе таких советов будут привлекать ведущих ученых, в том числе иностранных.
Прием в базовую докторантуру, докторантуру и самостоятельное соискательство планируется проводить при условии знания иностранного языка, подтвержденного соответствующим сертификатом (не менее В2 по CEFR). Еще один интересный момент — допуск к защите диссертационной работы на присвоение ученой степени доктора философии (PhD) будет осуществляется при условии опубликования результатов исследования в реферируемом и цитируемом международном научном издании, доктора наук (DSc) — в международном научном издании, имеющем международный индекс научного цитирования и ненулевой импакт-фактор.
При этом лица, имеющие ученую степень доктора философии (PhD) или иную приравненную ученую степень, самостоятельно подготовившие диссертации на соискание ученой степени доктора наук (DSc), а также выполнившие все установленные требования для получения данной ученой степени, будут вправе представлять диссертационную работу в Совет без обучения в докторантуре или самостоятельном соискательстве.
Для публичной защиты диссертационной работы Совет будет формировать специальную экспертную комиссию из числа ведущих ученых по соответствующим специальностям, отвечающих требованиям к членам таких комиссий.
Государственный контроль
Грядущие изменения также предполагают появление в структуре Министерства инновационного развития Управления послевузовского образования, а также наделение самого министерства новыми полномочиями. Теперь министерством займется аккредитацией высших образовательных и научно-
исследовательских учреждений на осуществление деятельности по подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в институте послевузовского образования, предоставляющей право на создание Советов.
Среди других направлений деятельности — утверждение разрабатываемых Советами требований к оформлению диссертационных работ, а также квот приема в базовую докторантуру и докторантуру на основании анализа потребностей отраслей, министерств и ведомств.