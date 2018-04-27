Совет да морковь: фермеров и дехкан объединят в организацию

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2018 года для всех фермерских и дехканских хозяйств будет обязательным членство в Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, сообщает корреспондент Sputnik.
Новый порядок будет введен постановлением президента, подписанным в четверг.
Что касается владельцев приусадебных земель, то для них вступление в совет пока останется добровольным.
Документ устанавливает и определенные выплаты для членов совета. Так, например, для фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве хлопка-сырца и зерновых культур, членский взнос составит 0,8% от закупочной цены хлопка-сырца и зерна, для других фермерских хозяйств — 0,5% денежных средств, полученных от реализации произведенной ими продукции.
Для дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель членский взнос будет устанавливаться отдельным договором.
Теперь представители совета будут проводить регулярный мониторинг целевого и эффективного использования земельных участков дехканских хозяйств и приусадебных земель, включая состояние обработки земель, посева семян, саженцев и деревьев, устройства теплиц, разведения скота и птиц.
Совет также получил право выдавать своим членам — фермерским, дехканским хозяйствам и владельцам приусадебных земель — предписания о необходимости целевого и эффективного использования соответствующих земельных участков.
Напомним, что общий объем продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-марте 2018 года превысил 5,5 триллиона сумов с ростом на 1,8% к аналогичному периоду 2017 года. При этом 87,5% общего объема продукции сельского хозяйства пришлось на дехканские (личные подсобные) хозяйства, 6,3% — на фермерские хозяйства, 6,2% — на организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.