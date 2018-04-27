Совет да морковь: фермеров и дехкан объединят в организацию

За прекращение членства в Совете фермеров и дехкан могут лишить выделенной ранее земли.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2018 года для всех фермерских и дехканских хозяйств будет обязательным членство в Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, сообщает корреспондент Sputnik.

Новый порядок будет введен постановлением президента, подписанным в четверг.

STR / AFP Мирзиёев предоставил фермерам трехлетнюю отсрочку платежей по долгам

Интересно, что прекращение членства в Совете для фермеров и дехкан будет грозить серьезными осложнениями. Так, например, это будет основанием "для прекращения права владения, постоянного или срочного пользования земельным участком либо его аренды". Получается, что их попросту могут лишить выделенной ранее земли.

Что касается владельцев приусадебных земель, то для них вступление в совет пока останется добровольным.

Документ устанавливает и определенные выплаты для членов совета. Так, например, для фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве хлопка-сырца и зерновых культур, членский взнос составит 0,8% от закупочной цены хлопка-сырца и зерна, для других фермерских хозяйств — 0,5% денежных средств, полученных от реализации произведенной ими продукции.

Для дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель членский взнос будет устанавливаться отдельным договором.

Теперь представители совета будут проводить регулярный мониторинг целевого и эффективного использования земельных участков дехканских хозяйств и приусадебных земель, включая состояние обработки земель, посева семян, саженцев и деревьев, устройства теплиц, разведения скота и птиц.

Совет также получил право выдавать своим членам — фермерским, дехканским хозяйствам и владельцам приусадебных земель — предписания о необходимости целевого и эффективного использования соответствующих земельных участков.

© Sputnik / Виталий Тимкив "Узагроэкспорт" будет закупать у фермеров непроданную черешню

Кроме того, он будет вносить хокимам районов обязательные для рассмотрения предложения о необходимости прекращения прав фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель на соответствующие земельные участки согласно земельному законодательству.

Напомним, что общий объем продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-марте 2018 года превысил 5,5 триллиона сумов с ростом на 1,8% к аналогичному периоду 2017 года. При этом 87,5% общего объема продукции сельского хозяйства пришлось на дехканские (личные подсобные) хозяйства, 6,3% — на фермерские хозяйства, 6,2% — на организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.