Барьеры преткновения, или Водители против пешеходов

Как разделительные барьеры на улицах Ташкента приводят к смертельным авариям с участием пешеходов и водителей, выяснял корреспондент Sputnik.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Хокимият столицы совместно с Главным управлением внутренних дел изучает несколько вариантов по кардинальному изменению ситуации с железными разделительными барьерами на центральных улицах Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik.

В последние годы многие крупные узбекские города столкнулись с тем, что активными нарушителями ПДД стали не только водители, но и пешеходы. Особенно эта проблема захлестнула Ташкент, где власти стали устанавливать железные разделительные барьеры, чтобы препятствовать населению перебегать дороги в неположенных местах. Практически полностью центр столицы был окольцован железными барьерами в 2015 году, когда Ташкент готовился к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.

Однако затем стало понятно, что эти решетки несут серьезную опасность для пешеходов. Так, например, водителям, едущим по дорогам даже на средней скорости, было практически невозможно заметить человека, который двигался по пешеходной дорожке на встречной полосе.

Получалось, что пешеход выскакивал на дорогу из-за решеток прямо под колеса автомобилей. В социальных сетях бурную реакцию вызвал недавний случай, когда 25-летний гражданин США афганского происхождения на автомобиле Captiva сбил насмерть пешехода в центре Ташкента.

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Женщина как раз переходила дорогу по пешеходному переходу, проходящему через эти пресловутые барьеры. Никто не отрицает, что водитель был неправ, ведь он обязан снижать скорость возле пешеходки. Но если бы барьеров не было, вполне возможно, что он бы смог заметить человека, двигающегося по противоположной полосе, и притормозить. В результате — спасенная человеческая жизнь.

Неслучайно примерно год назад в столице начали частично демонтировать эти барьеры. Однако до сих пор многие центральные улицы опоясаны ими. Что делать — этот вопрос сегодня стоит на повестке дня столичных властей.

По словам представителей УБДД, просто взять и убрать барьеры с крупных трасс не получится. Это чревато еще большими последствиями, ведь, к сожалению, большая часть наших пешеходов привыкла переходить дороги там, где удобно. Сегодня нередки случаи, когда не только взрослые, но и мамы с маленькими детьми как ни в чем не бывало идут сквозь поток машин, наплевав не только на закон, но и на безопасность своих чад.

Усугубляет ситуацию и неправильная планировка дорог и сопутствующей инфраструктуры, о чем говорил на недавней встрече с журналистами глава столичного УБДД.

Среди простых и быстрых решений — снизить высоту всех барьеров. Например, в одном из самых перенаселенных городов — Пекине они более чем в два раза меньше ташкентских и значительно менее массивные.

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Другой рассматриваемый вариант — убрать барьеры с середины дороги и перенести их на обочину. Подобная схема работает на улице Афросиаб, например, на участке от кафе Angel's Food до метро "Космонавтов".

Конечно, этот вариант также имеет свои плюсы и минусы, как и любые другие. Ранее, когда столичные власти устанавливали решетки вдоль дорог на этом участке, жители района высказывали немало претензий, возмущаясь невозможностью перейти дорогу там, где хочется. Но ничего, вроде привыкли.

Главное, чтобы строители подходили к установке решеток на обочине с умом, предварительно изучив поток пешеходов и создав для них удобные места перехода трасс, в том числе строя надземные и подземные пешеходки.