Узбекистан в 2018 году увеличит расходы на медицину на 250%

На строительство и реконструкцию медицинских учреждений будет выделено 753 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане из республиканского и местных бюджетов на обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения будет выделено 915,4 миллиарда сумов. Об этом говорится в Бюджетном послании Министерства финансов Узбекистана.

Власти республики направят в 2,5 раза больше средств, чем в 2017 году.

Например, если в 2017 году на одного больного, лечащегося в онкологическом диспансере, приходилось по 10 700 сумов, то в 2018 году на одного пациента в день будет выделяться 25 700 сумов.

Кроме того, на строительство и реконструкцию медицинских учреждений будет выделено 753,6 миллиарда сумов.

Также в 2018 году дополнительно будет направлен 141 миллиард сумов на оснащение современной технической аппаратурой специального автотранспорта, создание диспетчерских служб, которые станут координировать скорую медпомощь.

Кроме того, в бюджете на 2018 год предусмотрен 51 миллиард сумов на оснащение 200 районных и городских медицинских объединений высокотехнологичными УЗИ-сканерами.