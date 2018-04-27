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Витрина с лекарственными препаратами

Узбекистан в 2018 году увеличит расходы на медицину на 250%

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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На строительство и реконструкцию медицинских учреждений будет выделено 753 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Узбекистане из республиканского и местных бюджетов на обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского назначения будет выделено 915,4 миллиарда сумов. Об этом говорится в Бюджетном послании Министерства финансов Узбекистана.

Власти республики направят в 2,5 раза больше средств, чем в 2017 году.

Например, если в 2017 году на одного больного, лечащегося в онкологическом диспансере, приходилось по 10 700 сумов, то в 2018 году на одного пациента в день будет выделяться 25 700 сумов.

Лекарственные средства
© pixabay
Узбекистан втрое увеличит закупки препаратов для лечения онкобольных
Кроме того, на строительство и реконструкцию медицинских учреждений будет выделено 753,6 миллиарда сумов.

Также в 2018 году дополнительно будет направлен 141 миллиард сумов на оснащение современной технической аппаратурой специального автотранспорта, создание диспетчерских служб, которые станут координировать скорую медпомощь.

Кроме того, в бюджете на 2018 год предусмотрен 51 миллиард сумов на оснащение 200 районных и городских медицинских объединений высокотехнологичными УЗИ-сканерами.

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Теги:
больницы, лекарства, Узбекистан, Медицина и здоровье



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