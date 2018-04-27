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Миллиарды на учебники: сколько Узбекистан потратит на образование

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Министерство финансов Узбекистана рассказало, во сколько бюджету республики обойдется реформа образования.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В рамках программы по совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы на строительство (14 объектов), реконструкцию (256 объектов), капитальный ремонт (157 объектов) и оснащение детских садов власти Узбекистана направят 815 миллиардов сумов.

Как уточняется в Бюджетном послании Министерства финансов Узбекистана, эта сумма почти в три раза больше, чем в 2017 году.

Также Минфин выделит дополнительно пять миллиардов сумов на обеспечение 1200 детсадов игрушками и наглядными пособиями.

Кроме того, на мероприятия по переходу на 11-летнее образование в бюджете республики предусмотрено 728,5 миллиарда сумов, из них 46 миллиардов — на издание учебников.

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Также через Книжный фонд при Министерстве финансов 113,5 миллиарда уйдет на приобретение и доставку 29,7 миллиона экземпляров учебно-методических комплексов для 1-х, 2-х и 11-х классов.

В рамках программы комплексного развития системы высшего образования с 2017 по 2021 год на развитие материально-технической базы высших образовательных учреждений выделят 448,5 миллиарда сумов (в полтора раза больше, чем в 2017 году).

Еще на оснащение современной техникой в целях совершенствования процесса тестирования абитуриентов планируется потратить 8,2 миллиарда сумов.

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Теги:
детские сады, школы, абитуриенты, вузы, Узбекистан, Образование



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