Кодекс "Георгиевской ленточки": как правильно носить символ Победы

Существует кодекс "Георгиевской ленточки", где подробно описано, каким образом можно закреплять ленточку и как к ней нужно относиться.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Организаторы акций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, а также волонтеры должны больше информировать людей о том, как правильно относиться к символу Победы — георгиевской ленточке, — как ее правильно крепить и носить, считает директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.

Во вторник стартовала акция "Георгиевская ленточка": первые георгиевские ленточки ко Дню Победы появились в Москве. По традиции символ уважения исторической памяти начали раздавать у стен международного информационного агентства "Россия сегодня", журналисты которого в марте 2005 года придумали эту акцию. Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.

"Здесь, скорее, вопрос к нам, в том числе как организаторам, волонтерскому движению: нам нужно больше информировать людей, больше рассказывать людям о том, как правильно относиться к ленточке, что это действительно символ, хотя и не наградной, но требует он определенного уважения", — сказала Разуваева в интервью РИА Новости.

Что касается того, как правильно носить ленточку, то, по ее словам, существует кодекс "Георгиевской ленточки", где подробно описано, каким образом можно закреплять ленточку и как к ней относиться.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров От "Катюши" до "Смуглянки": в метро Ташкента звучат песни военных лет

"Вы правильно сказали, что ее нужно носить на воротничке пиджака, либо на груди, ближе к сердцу. Но в то же время сейчас, скорее, не из-за неуважения, а из-за незнания по большей части молодые люди надевают ленточку на сумку, на рюкзак и так далее. Кстати говоря, на антенну автомобиля — можно. Единственное — в кодексе сказано, что если ленточка пачкается, то ее обязательно необходимо заменить", — рассказала директор Роспатриотцентра.

Она пояснила, что, когда акция становится масштабной, "это дает и немного обратный эффект". "К сожалению, мы каждый год сталкиваемся с какими-то коммерческими историями, когда за счет ленточки пытаются продвигать коммерческие продукты, называют рестораны. Это, конечно, неуважение", — заключила собеседница агентства.

Акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества. Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.