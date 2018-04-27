Свою жизнь превратил в цветы: флорист Галстян устроил шоу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Во дворце творчества молодежи в Ташкенте прошел шоу-показ с участием всемирно известного флориста-дизайнера Араика Галстяна, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Для Ташкента подобные шоу — явление новое, и публика своеобразно приняла цветочные композиции Галстяна. Одних шоу удивило, порадовав фактом, что в Узбекистане выращивают такие прекрасные цветы. Другие были в недоумении — зачем делать такие огромные композиции, если цветы скоро завянут, а с ними уйдет и вся красота, которую просто выкинут.

Foto, Михаил Довлатов Во дворце творчества молодежи в Ташкенте прошел шоу- показ с участием всемирно известного флориста-дизайнера Араика Галстяна

"Я никогда не думал, что буду в Узбекистане, не подозревал, как делать такой проект здесь, ведь мы никого не знали. И вдруг однажды приходит письмо с приглашением в Ташкент", — так начал свое общение со зрителями Араик Галстян.

Ташкентцы очень трепетно относятся к растительному миру — деревьям и цветам. Араик заверил, что используемые ветки тополя в композиции ни в коем случае не срубали, а подобрали на одной из улиц города. А еще он отметил отзывчивость и доброту горожан, которые просто так помогли перевезти ветки для шоу.

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По словам маэстро, при правильном уходе, сооруженные им и его коллегами на сцене композиции из тополя, маргариток и огромных ромашек могут продержаться несколько дней. Весь секрет состоит в том, что на дне композиции заложена губка-оазис, в которую просто надо будет добавлять воды. Кроме того, все цветы заранее специально обрабатывают особыми растворами.

В этот вечер у гостя спрашивали об основных школах флористики, стилях работы и любимом цветке.

"У меня нет любимых цветов. Я люблю все цветы, сочетаю их между собой, создавая определенную цветочную гамму, разные цвета, и получаю в итоге абсолютно новый, свой цветок и уникальный цвет, как художник, который смешивает разные краски, когда пишет картину", — отметил он.

Foto, Михаил Довлатов Во дворце творчества молодежи в Ташкенте прошел шоу- показ с участием всемирно известного флориста-дизайнера Араика Галстяна

Это сравнение неслучайно. Сам Араик по образованию художник. За плечами именитого флориста-дизайнера 10 лет художественный школы и профильный вуз. Однако творчество его сложилось в мире цветов.

"Я занимаюсь флористикой более 20 лет. Началось все в 1996 году, когда я зашел в цветочный магазин в Ереване, чтобы узнать, не нужны ли им сотрудники и что должен делать флорист", — поделился Араик Галстян.

Его флористические работы действительно представляют собой произведения искусства. Он часто эпатирует публику. Однако в Ташкенте было нежное шоу, и букеты отличались изысканностью, а не буйством фантазии.

Сам Ташкент, как признался Галстян, он увидел в одном из букетов этого вечера — в светлых тонах с нежными ромашками.

"Это удивительно чистый город", — подчеркнул он.

Как признался флорист, сейчас он живет в Барселоне, но часто летает по миру, чтобы дать мастер-класс или провести презентацию. В Ташкенте он также провел несколько мастер-классов для флористов цветочного бутика Floret. А они по итогам учебы создавали под его руководством букеты для показа.

Foto, Михаил Довлатов Во дворце творчества молодежи в Ташкенте прошел шоу- показ с участием всемирно известного флориста-дизайнера Араика Галстяна

"Для шоу были завезены 10 тысяч узбекских роз. Я работаю во всем мире и впервые встречаюсь с таким качественным материалом. Розы, которые производит компания Gulshan, имеют хороший уровень по размеру и росту", — сказал Галстян.

Основой многих букетов стала плетеная корзина в виде большой тарелки — сават, в которой в Узбекистане привычнее видеть горячие лепешки.

Как рассказал Галстян, он всегда просит организаторов побывать на местных рынках. Его интересуют не только цветы, фрукты, но и аксессуары — чтобы видеть тот материал, который есть в стране посещения. Очень часто так бывает, что местные флористы не хотят работать с интересными материалами, которые буквально лежат у них под носом.

"Для меня время очень дорого стоит. Не хочу его тратить на то, чтобы плести корзины. Я купил у вас на рынке за пять долларов такие корзины и сотворил эту красоту, которую могу продать за 300 долларов", — поделился Галстян.

Он также отметил, что в Ташкенте очень много хороших флористов и он готов и в дальнейшем сотрудничать с ними.

Foto, Михаил Довлатов Во дворце творчества молодежи в Ташкенте прошел шоу- показ с участием всемирно известного флориста-дизайнера Араика Галстяна

Завершился вечер узбекской традицией — на дорогого и важного гостя одели золотошвейный чапан.

Араик Галстян — призер многих флористических конкурсов, организатор различных шоу, конкурсов, семинаров и мастер-классов. Единственный флорист в мире, дважды завоевавший приз зрительских симпатий: на чемпионате мира по профессиональной флористике в Китае (2010 год) и на чемпионате Европы по профессиональной флористике (2011 год). Регулярно участвует в жюри международных флористических конкурсов. Выступает официальным флористом-дизайнером компаний и событий государственного и международного уровня.

Отметим, что в шоу в Ташкенте приняли участие россиянка Тамара Краснопольская и Петр Анохин из Кыргызстана, абсолютный чемпион Flowers World International CIS Sochi Russia Cup 2017, а также узбекский дизайнер Нариман Григорян.