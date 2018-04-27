Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для воспитания патриотов

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для патриотического воспитания молодежи, пишет пресс-служба Мининфокома.
В ходе встречи гости ознакомили узбекскую сторону с опытом компании Wargaming по продвижению компьютерных игр во всем мире. Также были обсуждены возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества.
Также зарубежная делегация планирует провести встречи с представителями АК "Узбектелеком" и Mirzo Ulugbek Innovation Center и обсудить развитие современных технологий связи и коммуникации.