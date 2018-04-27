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Компьютерные игры

Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для воспитания патриотов

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Узбекская сторона ознакомилась с опытом компании Wargaming по продвижению компьютерных игр во всем мире.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для патриотического воспитания молодежи, пишет пресс-служба Мининфокома.

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Об этом говорилось на встрече министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с представителями компании Wargaming (Беларусь), выпустившей популярные компьютерные игры World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships.

В ходе встречи гости ознакомили узбекскую сторону с опытом компании Wargaming по продвижению компьютерных игр во всем мире. Также были обсуждены возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

Также зарубежная делегация планирует провести встречи с представителями АК "Узбектелеком" и Mirzo Ulugbek Innovation Center и обсудить развитие современных технологий связи и коммуникации.

Теги:
компьютерные игры, патриотизм, Мининфоком, Узбекистан



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