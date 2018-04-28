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Пограничник на участке границы, архивное фото

Ташкент и Бишкек договорились о решении спорных ситуаций на госгранице

© sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация на узбекско-кыргызской границе (42)
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Ранее руководители пограничных ведомств двух стран договорились провести совместное расследование стрельбы на границе, а также не применять оружие в случае непреднамеренного нарушения рубежей.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Пограничные ведомства Узбекистана и Кыргызстана утвердили новую редакцию линии поведения на границе в условиях развития дружеских отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба пограничных войск Службы госбезопасности Узбекистана.

Узбекский пограничник
AP Photo / Anvar Ilyasov
Пограничники Узбекистана довольны новым уровнем взаимодействия с кыргызами
По данным пресс-службы, стороны отметили готовность и заинтересованность в решении вопросов двустороннего сотрудничества в сфере охраны госграницы, а также обсудили основные современные угрозы пограничной безопасности, подвели итоги деятельности по охране узбекско-кыргызской границы в первом квартале 2018 года, рассмотрели актуальные вопросы и пути их решения на основе взаимных консультаций.

В начале апреля пограничники Кыргызстана заявили, что в районе местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области узбекистанские пограничники открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на кыргызской территории, в результате мужчина погиб. В Комитете по охране госграницы ПВ СГБ Узбекистана заявили, что мужчина нелегально пересек границу, отказался подчиниться требованиям пограничного наряда и был ранен. Позже руководители пограничных ведомств двух стран договорились провести совместное расследование инцидента, а также не применять оружие в случае непреднамеренного нарушения границы.

Тема:
Ситуация на узбекско-кыргызской границе (42)

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Теги:
граница, Кыргызстан, Узбекистан



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