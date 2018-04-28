"Дружба народов" возвращается: площадь, дворец и станцию метро переименуют

Дворцу "Истиклол" ("Независимость") в Ташкенте вернут его прежнее название — дворец Дружбы народов. Напротив него будет стоять памятник семье Шамахмудовых, приютившей 15 детей во время ВОВ.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Дворцу искусств "Истиклол" будет возвращено старое название — "Дружбы народов".

Кроме того, прежнее название обретут площадь и станция метро (ныне "Бунёдкор").

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: героизм поступка семьи Шамахмудовых все возрастает

На прежнее место вернется памятник семье Шамахмудовых — он будет установлен на площади перед дворцом.

С такой инициативой выступил президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, которое состоялось 26 апреля. Отрывок выступления главы государства опубликовала его пресс-служба.

Как сообщает Международный пресс-клуб, в центре столицы на площади Дружбы народов будет установлен флагшток высотой 60 метров, на котором будет развеваться флаг Узбекистана размером 6×9 метров.

Напомним, в марте еще один флагшток с развевающимся флагом Узбекистана был установлен на улице Мустакиллик, где ранее располагался памятник Пушкину.