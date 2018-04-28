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50-метровый флагшток в центре Ташкента

"Дружба народов" возвращается: площадь, дворец и станцию метро переименуют

© Халқаро пресс клуб
Общество
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Дворцу "Истиклол" ("Независимость") в Ташкенте вернут его прежнее название — дворец Дружбы народов. Напротив него будет стоять памятник семье Шамахмудовых, приютившей 15 детей во время ВОВ.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Дворцу искусств "Истиклол" будет возвращено старое название — "Дружбы народов".
Кроме того, прежнее название обретут площадь и станция метро (ныне "Бунёдкор").

Шавкат Мирзиёев: вақт ўтган сари Шомаҳмудовлар оиласи кўрсатган қаҳрамонликнинг аҳамияти ва қадри тобора ошиб бормоқда.
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев: героизм поступка семьи Шамахмудовых все возрастает
На прежнее место вернется памятник семье Шамахмудовых — он будет установлен на площади перед дворцом.

С такой инициативой выступил президент страны Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, которое состоялось 26 апреля. Отрывок выступления главы государства опубликовала его пресс-служба.

Как сообщает Международный пресс-клуб, в центре столицы на площади Дружбы народов будет установлен флагшток высотой 60 метров, на котором будет развеваться флаг Узбекистана размером 6×9 метров.

Напомним, в марте еще один флагшток с развевающимся флагом Узбекистана был установлен на улице Мустакиллик, где ранее располагался памятник Пушкину.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Общество



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