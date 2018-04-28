Латвийские узбеки: как студенты из Ташкента живут в Риге

Корреспондент Sputnik Узбекистан — о том, как живут узбекские студенты в Риге, с какими трудностями сталкиваются и о чем мечтают.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Россия — это далеко не единственная страна, куда едут мигранты из Узбекистана. Уроженцев этой страны можно встретить в любом уголке мира. В столице Латвии живет довольно много узбеков. В большинстве случаев они едут туда за образованием, поскольку эта прибалтийская страна давно вошла в Евросоюз и дипломы латвийских вузов признаются во всем мире.

Корреспондент Sputnik Узбекистан встретился с тремя узбекскими студентами из Риги.

© Foto : Из личного архива Узбекские студенты, которые учатся в Риге: Мурад, Хумаюн и Шахбоз

Все трое молодых людей живут в одной съемной квартире недалеко от центра Риги и исторической части города — Старого города, или Старушки, как его называют в народе. Учатся ребята в разных университетах, а познакомились уже в Латвии, поскольку попали в Ригу разными путями.

Мурад

Двадцатидвухлетний Мурад родился в Ташкенте. До девятого класса учился в русской школе, а в 2011 году поступил в Академический лицей компьютерных технологий при Ташкентском государственном техническом университете.

В 2014 году Мурад переехал в Латвию и поступил в Рижскую международную школу экономики и делового администрирования. Однако учиться там ему не понравилось. "Я проучился всего семестр, после чего вернулся домой", — пояснил молодой человек.

После этого Мурад успел пожить в Москве и Казани, однако летом 2017 года вновь захотел получить высшее образование и поступил на факультет международной экономики и дипломатии в Рижский технический университет.

"Латвию я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, в латвийские университеты легче поступать. Цены на обучение очень приемлемые. А кроме этого, латвийский диплом имеет европейскую аккредитацию", — говорит Мурад.

В университете преподают на английском языке, который Мурад неплохо знает. Что касается латышского, то этот язык он немного понимает, однако в быту все равно чаще общается на русском, который в Риге считается практически вторым языком после государственного.

Хумаюн

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Хумаюн на три года младше своего друга Мурада. Все детство он провел в Узбекистане. После окончания школы поступил в профессиональный колледж по специальности "информатика". После этого Хумаюну тоже захотелось в Европу, и он поступил в Институт транспорта и связи в Риге.

"Я очень долго готовился, изучал английский. Латвию выбрал, потому что, получив здесь образование, потом можно без проблем трудоустроиться во всем мире", — рассказал молодой человек.

Шахбоз

Третьего студента из Узбекистана зовут Шахбоз. Он тоже родился в Ташкенте и закончил среднюю школу с математическим и экономическим уклоном. Затем он поступил в Ташкентский медицинский колледж на фельдшера, однако в определенный момент осознал, что медицина — это вообще не его стезя.

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Однако высшее образование надо было получать, и друзья посоветовали Шахбозу обратиться в находящуюся в Ташкенте организацию под названием Baltic Center, которая занимается отправкой студентов в страны Балтии. К тому моменту молодой человек успел подтянуть английский язык.

"Мы поехали в этот центр, там все объяснили, потом я собрал документы и прилетел в Ригу. А привлекло меня в Латвии то, что это очень экзотическая страна", — говорит Шахбоз, добавляя, что поступил в итоге в Университет экономики и культуры в Риге.

Первые впечатления от Латвии

Когда молодые люди прилетели в Ригу, впечатления у них были двоякие. Когда Шахбоз прибыл в латвийскую столицу, его должны были встретить сотрудники Baltic Center. Однако молодой человек умудрился заблудиться в рижском аэропорту, который находится в нескольких километрах от города, и чуть было случайно не улетел в Нью-Йорк.

"Поскольку аэропорт находится за городом, то первым, что я увидел, было заснеженное поле. Это было 21 января этого года. Я даже подумал, что прилетел в Россию, а не в Латвию. Со мной из Узбекистана должна была прилететь девочка. Мы ее целый час ждали, но так и не дождались и поехали в город", — вспоминает Шахбоз.

Через 15 минут они приехали в центр Риги, и молодой человек оценил красоту вечерней латвийской столицы. В тот же день он познакомился с Хумаюном. А еще через пять дней к ним присоединился Мурад.

Мураду во время первого прилета в 2014 году было легче, поскольку тогда в Риге уже жили его друзья, которые ранее учились с ним в Узбекистане.

Узбекские ребята рассказали, что им очень нравится Старый город. По их словам, они любят там гулять в выходные, потому что их квартира находится буквально в 15 минутах ходьбы от этого места.

Узбекам в Латвии не хватает солнца

Мурад отметил, что тяжелее всего в Риге ему жить с ноября по март, поскольку в это время в латвийской столице зима и почти нет солнца. "Мы люди южные, у нас от недостатка солнца начинается депрессия", — пояснил он.

Что касается языковых проблем, то с ними студенты почти не сталкиваются, поскольку хорошо говорят по-русски, а в Риге русский язык знают все. Лекции в университетах им читают на английском языке, который ребята серьезно подучили еще в Узбекистане. "В Риге все знают русский язык, но не все хотят на нем говорить", — уточнил Мурад.

Существует миф, что во многие европейские вузы может без экзаменов поступить любой, однако ребята его опровергли. По их словам, они сдавали очень сложный экзамен на знание английского, а кроме этого, проходили собеседование и различные тесты.

Молодые люди рассказали, что узбекистанцев в Риге учится очень много, также немало студентов из Казахстана и России. Это заслуга Baltic Center, офисы которого находятся как раз в Узбекистане и Казахстане.

Некоторые студенты приезжают из других стран по обмену. В одной квартире с молодыми людьми живут две девушки, которые приехали по обмену из Беларуси.

В Риге у иностранного студента есть шанс подработать, хотя многие работодатели при отборе кандидатов смотрят на знание латышского языка. По словам Шахбоза, узбекистанцы устраиваются в различные кафе и суши-бары. Согласно местному законодательству, приехавший по учебной визе иностранец может официально работать 20 часов в неделю.

Однако большинство студентов работают неофициально, чтобы иметь возможность получать зарплату побольше.

Случаев обмана мигрантов работодателями в Латвии почти не встречается, и иностранцам не надо покупать трудовые патенты, как в России.

В будущем ребята станут дипломатами и экономистами

Мурад мечтает о карьере в дипломатической сфере. "Между двумя государствами, даже если они находятся рядом, не может быть никакой связи без экономических отношений. Возьмем, например, Узбекистан и Казахстан. Одна страна нуждается в тех ресурсах, которые есть в другой, и наоборот. Вот именно налаживанием таких связей в экономике я и буду заниматься", — пояснил молодой человек.

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Хумаюн учится на бакалавриате социальных наук и менеджмента. С самого раннего детства он интересовался созданием бизнеса и его ведением — управлением персоналом и так далее. Молодой человек хочет знать азы всего этого, чтобы в будущем реализовать себя в бизнесе.

Шахбоз тоже учится на факультете менеджмента. "Мне нравится управлять, вводить что-то свое, что-то новое. В последнее время мне очень нравится изучение бизнес-статистики — квартальные отчеты, сбор и анализ данных и так далее. Думаю, в будущем мои навыки пригодятся как в других странах, так и на родине", — резюмировал студент.