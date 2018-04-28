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Начался сбор заявок на премию "Лучший работодатель — 2018"

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Цель премии — выявить и наградить компании, которые развивают HR-отрасль Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистан приглашает специалистов отдела кадров приняться участие в премии "Лучший работодатель 2018 года".

Целью премии является выявление и награждение компаний, которые вносят ощутимый вклад в развитие человеческого капитала и в целом влияют на развитие HR-отрасли Узбекистана, передает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Срок подачи заявок: до 15 июня 2018 года.

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Ранее президент подписал поправки в Трудовой кодекс, где запретил при приеме на работу дискриминацию граждан, которые ранее были судимы. Прежде в законодательстве конкретно не было предусмотрено право на труд и свободный выбор работы ранее осужденного лица либо имеющего близких осужденных родственников.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в июне 2017 года указал на существующие ошибки со стороны органов исполнительной власти, отметив, что нельзя выталкивать из общества тех, кто нарушил закон, в частности, связал свою жизнь с экстремистской деятельностью, но осознал свои ошибки.

Теги:
работодатель, лучшие кадры, Торгово-промышленная палата Узбекистана, Узбекистан



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