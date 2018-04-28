Узбекские богословы выступили на форуме мусульманского духовенства в Уфе

Богословы из России и стран СНГ обсуждали способы профилактики экстремизма в среде мусульман.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекские священнослужители приняли участие в международном форуме мусульманского духовенства в Уфе, сообщает ЦДУМ России.

В частности, на мероприятии побывал заведующий отделом Государственного комитета по делам религии Республики Узбекистан Мухаммадолим Мухаммадсиддиков.

Богословы из России и стран СНГ обсуждали способы профилактики экстремизма в среде мусульман.

После завершения пленарной части зарубежные делегаты по приглашению верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина отправились в историческую резиденцию старейшего духовного управления страны. Глава российской уммы рассказал гостям о структуре ЦДУМ России и его образовательных духовных учреждениях, в которых ведется подготовка кадров мусульманского духовенства. Во время беседы, посвященной проблемам противодействия международному терроризму, было подчеркнуто, что остановить это зло можно только совместными усилиями всех прогрессивных сил.