В Узбекистане бомжей будут направлять в специальные интернаты

МВД Узбекистана до конца июня разработает предложения по порядку размещения лиц без постоянного места жительства в интернатах или домах для престарелых. Предполагается, что там они пройдут реабилитацию, получат документы и в дальнейшем смогут трудоустроиться.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане лиц без определенного места жительства (бомжей) будут отправлять в дома-интернаты для престарелых и инвалидов "Саховат" и "Мурувват", сообщает корреспондент Sputnik.

Правительство Узбекистана поручило Министерству внутренних дел совместно с Минздравом до конца июня этого года внести в Кабмин предложения по установлению порядка размещения лиц без определенного места жительства в интернатах. На сегодняшний день эти граждане содержатся в центрах органов внутренних дел по реабилитации лиц без определенного места жительства.

Главное управление внутренних дел Ташкента в ходе мероприятия "Хавфсиз худуд" (Безопасная территория) оказывает помощь лицам без определенного места жительства. Так, например, предпринимают меры по установлению их личности, оказывается содействие в получении ими документов, трудоустройстве, предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Однако органы внутренних дел не обладают полномочиями по обеспечению жильем данной категории граждан. ГУВД Ташкента изучило опыт зарубежных стран по работе с такой категорией лиц. В частности в США, Израиле и в ряде европейских стран решение этого вопроса возложено на государственные социальные органы и учреждения. Также помощью людям, не имеющим крова, занимаются различные благотворительные, религиозные организации, сами граждане.