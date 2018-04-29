02:59 30 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Автопробег с участием автмобилей Победа прибыл в Ташкент

Одна на всех: в Узбекистане "победный" автопробег встретили тысячи жителей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (85)
11320

Автопробег из четырех раритетных ГАЗ М20 "Победа" стартовал из Ниижневартовска 17 апреля, а завершиться должен 9 мая в Ханты-Мансийске. За это время участники акции проедут 40 городов в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Тема автопробега - подвиг народа в тылу.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Участники международного автопробега раритетных автомобилей "Победа — одна на всех", который стартовал 17 апреля по маршруту "Нижневартовск-Самарканд", добрались до Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В воскресенье на территории мемориального комплекса "Братские могилы" автолюбители из России возложили цветы к Вечному огню и пообщались с ветеранами Второй мировой войны. В церемонии возложения венков принял участие и посол РФ Владимир Тюрденев.

Поезд Победа
© Ruptly .
Поезд "Победа" прибыл на вокзал Ростова-на-Дону
По словам участников медиаэкспедиции, проходящей на легендарных автомобилях ГАЗ М20, на этот раз автопробег посвящен подвигу тружеников тыла. Всего будет пройдено 40 городов и поселений России и ближнего зарубежья. Помимо российских городов колонна уже преодолела Казахстан и Кыргызстан. В Узбекистане после столицы завтра раритеные авто отправятся в Самарканд.

"На наш взгляд тема работы в тылу во время Великой Отечественной войны раскрыта не полностью. Мы должны показать подвиг людей, которые работали и днем, и ночью, кормили и одевали фронт. Это наша главная миссия", — поделился в интервью Sputnik Узбекистан руководитель медиаэкспедиции "Победа — одна на всех" Николай Заболотнев.

Мемориальный комплекс Братские могилы в Ташкенте
Мемориальный комплекс "Братские могилы" в Ташкенте

В первую очередь, заметил собеседник, автопробег и эти раритетные авто должны привлечь внимание молодежи к данной теме. Сегодня ветераны чаще всего говорят именно про молодежь, что важно ей не забывать о том, что было сделано не только на фронте, но и в тылу. Делясь планами на будущее, Николай отметил, что автопробегу они посветят большой фильм, а также подготовят ролики с ветеранами и ретро автомобилями.

ГАЗ М-20 Победа
© Sputnik / Стрингер
Ташкент и Самарканд войдут в маршрут автопробега, посвященного Дню Победы
Несмотря ни на какие трудности и по сути спартанские условия, колонна из четырех автомобилей уверенно движется вперед. Ведь эти автомобили прошли многое и побывали уже в Сталинграде, доехали до Берлина, посещали города-герои и Брестскую крепость. Проект, который реализуется с 2012 года, как признались сами участники, уже успел пошуметь в Европе, а сюда медиаэкспедиция приехала к друзьям и братскому народу, с которым вместе ковали Победу.

"Мы выехали к вам из Ханты-Мансийска, где было —18, приехали сюда — уже +30. Поэтому в дороге случалось всякое: и кардан отваливался, и машины перегревались. Но главное, что мы едем без потерь, все машины доезжают благодаря нашим механикам и водителям. Надеюсь, мы сможем закончить маршрут 9 мая в Ханты-Мансийске и еще торжественно провезти по параду ветеранов", — сказал Заболотнев.

Автомбили участников автопробега Победа - одна на всех
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомбили участников автопробега "Победа - одна на всех"

Примечательно, что участники проекта относятся к автомобилям не как к технике, а как к членам своей команды. И каждая из этих "старушек" имеет свое имя — Смуглянка, Катюша, Маэстро и Мурманск. В "победной" автоколонне все как в настоящем ралли. Обязательный член команды здесь еще и штурман, прокладывающий маршрут.

Встреча участников автопробега Победа - одна на всех в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Победа - одна на всех: в Узбекистане проходит автопробег к 9 мая
16
Каждый покоренный километр и каждый новый город не остается бесследно позади, так как участники автопробега ведут путевые заметки. Все впечатления, встречи и мероприятия, сопутствующие их путешествию, в виде отдельных статей выкладываются в соцсетях. Уже в Ташкенте российские автолюбители были покорены традиционным узбекским гостеприимством — кто-то пожелал угостить их пловом и другими блюдами, а кто-то прямо при въезде в город подарил целый мешок лепешек.

А впереди еще небывалые красоты Самарканда. Потом Кызылорда, Байконур, Костанай, Челябинск, Екатеринбург и родной уже Ханты-Мансийск.

Ташкентская молодежь встречает участников автопробега Победа - одна на всех
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкентская молодежь встречает участников автопробега "Победа - одна на всех"
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (85)
Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Встреча участников автопробега Победа - одна на всех в Ташкенте
Победа - одна на всех: в Узбекистане проходит автопробег к 9 мая
Поезд Победа
Поезд "Победа" прибыл на вокзал Ростова-на-Дону
Кандымский ГПК произведет 8 миллиардов кубических метров газа
Что нужно знать о крупнейшем Кандымском ГПК

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054