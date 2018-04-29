Одна на всех: в Узбекистане "победный" автопробег встретили тысячи жителей

Автопробег из четырех раритетных ГАЗ М20 "Победа" стартовал из Ниижневартовска 17 апреля, а завершиться должен 9 мая в Ханты-Мансийске. За это время участники акции проедут 40 городов в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Тема автопробега - подвиг народа в тылу.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Участники международного автопробега раритетных автомобилей "Победа — одна на всех", который стартовал 17 апреля по маршруту "Нижневартовск-Самарканд", добрались до Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В воскресенье на территории мемориального комплекса "Братские могилы" автолюбители из России возложили цветы к Вечному огню и пообщались с ветеранами Второй мировой войны. В церемонии возложения венков принял участие и посол РФ Владимир Тюрденев.

По словам участников медиаэкспедиции, проходящей на легендарных автомобилях ГАЗ М20, на этот раз автопробег посвящен подвигу тружеников тыла. Всего будет пройдено 40 городов и поселений России и ближнего зарубежья. Помимо российских городов колонна уже преодолела Казахстан и Кыргызстан. В Узбекистане после столицы завтра раритеные авто отправятся в Самарканд.

"На наш взгляд тема работы в тылу во время Великой Отечественной войны раскрыта не полностью. Мы должны показать подвиг людей, которые работали и днем, и ночью, кормили и одевали фронт. Это наша главная миссия", — поделился в интервью Sputnik Узбекистан руководитель медиаэкспедиции "Победа — одна на всех" Николай Заболотнев.

Мемориальный комплекс "Братские могилы" в Ташкенте

В первую очередь, заметил собеседник, автопробег и эти раритетные авто должны привлечь внимание молодежи к данной теме. Сегодня ветераны чаще всего говорят именно про молодежь, что важно ей не забывать о том, что было сделано не только на фронте, но и в тылу. Делясь планами на будущее, Николай отметил, что автопробегу они посветят большой фильм, а также подготовят ролики с ветеранами и ретро автомобилями.

© Sputnik / Стрингер Ташкент и Самарканд войдут в маршрут автопробега, посвященного Дню Победы

Несмотря ни на какие трудности и по сути спартанские условия, колонна из четырех автомобилей уверенно движется вперед. Ведь эти автомобили прошли многое и побывали уже в Сталинграде, доехали до Берлина, посещали города-герои и Брестскую крепость. Проект, который реализуется с 2012 года, как признались сами участники, уже успел пошуметь в Европе, а сюда медиаэкспедиция приехала к друзьям и братскому народу, с которым вместе ковали Победу.

"Мы выехали к вам из Ханты-Мансийска, где было —18, приехали сюда — уже +30. Поэтому в дороге случалось всякое: и кардан отваливался, и машины перегревались. Но главное, что мы едем без потерь, все машины доезжают благодаря нашим механикам и водителям. Надеюсь, мы сможем закончить маршрут 9 мая в Ханты-Мансийске и еще торжественно провезти по параду ветеранов", — сказал Заболотнев.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Автомбили участников автопробега "Победа - одна на всех"

Примечательно, что участники проекта относятся к автомобилям не как к технике, а как к членам своей команды. И каждая из этих "старушек" имеет свое имя — Смуглянка, Катюша, Маэстро и Мурманск. В "победной" автоколонне все как в настоящем ралли. Обязательный член команды здесь еще и штурман, прокладывающий маршрут.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Победа - одна на всех: в Узбекистане проходит автопробег к 9 мая 16

Каждый покоренный километр и каждый новый город не остается бесследно позади, так как участники автопробега ведут путевые заметки. Все впечатления, встречи и мероприятия, сопутствующие их путешествию, в виде отдельных статей выкладываются в соцсетях. Уже в Ташкенте российские автолюбители были покорены традиционным узбекским гостеприимством — кто-то пожелал угостить их пловом и другими блюдами, а кто-то прямо при въезде в город подарил целый мешок лепешек.

А впереди еще небывалые красоты Самарканда. Потом Кызылорда, Байконур, Костанай, Челябинск, Екатеринбург и родной уже Ханты-Мансийск.