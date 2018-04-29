Одна на всех: в Узбекистане "победный" автопробег встретили тысячи жителей

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Участники международного автопробега раритетных автомобилей "Победа — одна на всех", который стартовал 17 апреля по маршруту "Нижневартовск-Самарканд", добрались до Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В воскресенье на территории мемориального комплекса "Братские могилы" автолюбители из России возложили цветы к Вечному огню и пообщались с ветеранами Второй мировой войны. В церемонии возложения венков принял участие и посол РФ Владимир Тюрденев.
"На наш взгляд тема работы в тылу во время Великой Отечественной войны раскрыта не полностью. Мы должны показать подвиг людей, которые работали и днем, и ночью, кормили и одевали фронт. Это наша главная миссия", — поделился в интервью Sputnik Узбекистан руководитель медиаэкспедиции "Победа — одна на всех" Николай Заболотнев.
В первую очередь, заметил собеседник, автопробег и эти раритетные авто должны привлечь внимание молодежи к данной теме. Сегодня ветераны чаще всего говорят именно про молодежь, что важно ей не забывать о том, что было сделано не только на фронте, но и в тылу. Делясь планами на будущее, Николай отметил, что автопробегу они посветят большой фильм, а также подготовят ролики с ветеранами и ретро автомобилями.
"Мы выехали к вам из Ханты-Мансийска, где было —18, приехали сюда — уже +30. Поэтому в дороге случалось всякое: и кардан отваливался, и машины перегревались. Но главное, что мы едем без потерь, все машины доезжают благодаря нашим механикам и водителям. Надеюсь, мы сможем закончить маршрут 9 мая в Ханты-Мансийске и еще торжественно провезти по параду ветеранов", — сказал Заболотнев.
Примечательно, что участники проекта относятся к автомобилям не как к технике, а как к членам своей команды. И каждая из этих "старушек" имеет свое имя — Смуглянка, Катюша, Маэстро и Мурманск. В "победной" автоколонне все как в настоящем ралли. Обязательный член команды здесь еще и штурман, прокладывающий маршрут.
А впереди еще небывалые красоты Самарканда. Потом Кызылорда, Байконур, Костанай, Челябинск, Екатеринбург и родной уже Ханты-Мансийск.