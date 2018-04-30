11:31 30 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах

В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах

Фото: пресс-служба ГУВД
Общество
Получить короткую ссылку
66730

В отличие, например, от автопатруля, мотопатруль более маневренный; при этом немаловажно, что стоимость скутера значительно ниже, чем у полноценного мотоцикла

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента запустило интересную инициативу по созданию мотопатрулей на скутерах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе эксперимента сотрудникам патрульно-постовой службы, патрулирующим центральную часть города, были выданы скутеры. Почему именно они, а не мотоциклы?

В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах
Фото: пресс-служба ГУВД
В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах

Ответ на этот вопрос прост. Мотоцикл — более мощная машина и развивает скорость до 100 км/ч за три с небольшим секунды, что хорошо для инспекторов дорожно-патрульной службы.

В свою очередь, сотрудникам патрульно-постовой службы достаточно тех технических характеристик, которые есть у скутера: объема двигателя в 49 кубических сантиметров и скорости до 50 км/ч. При этом, в отличие от автопатруля, мотопатруль более маневренный. Немаловажно, что стоимость скутера также значительно ниже, чем у полноценного мотоцикла.

"Преимущества скутера в том, что он легко пройдет там, где автомашина из-за своих габаритов не проедет: на узких улочках так называемых спальных районов и иных жилых массивов, в проулках и между ограждениями, гаражами. И в ночное время, в отличие от других мотосредств, скутер не разбудит ревом мотора жителей махаллей и кварталов. А в отличие от пешего мотопатруль гораздо быстрее. Следовательно, помощь людям прибудет быстро, повысится оперативность реагирования на происшествия", — отметили в ГУВД.

Мото-ДПС в Ташкенте
© Drivers.uz
УБДД Ташкента: инспекторы на мотоциклах хорошо справляются с пробками
В дальнейшем, если эксперимент оправдает себя, число мотопатрулей значительно увеличится, а также будет расширена их маршрутная сеть.

Напомним, что в прошлом году в Ташкенте, а также Самаркандской и Хорезмской областях появились первые мотопатрули. В столице новый отряд УБДД задействован во время встреч и транспортировки правительственных и других делегаций. Сейчас он оснащен мотоциклами марки Honda.

Теги:
Узбекистан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Встреча участников автопробега Победа - одна на всех в Ташкенте
Победа - одна на всех: в Узбекистане проходит автопробег к 9 мая
Поезд Победа
Поезд "Победа" прибыл на вокзал Ростова-на-Дону
Кандымский ГПК произведет 8 миллиардов кубических метров газа
Что нужно знать о крупнейшем Кандымском ГПК

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054