В отличие, например, от автопатруля, мотопатруль более маневренный; при этом немаловажно, что стоимость скутера значительно ниже, чем у полноценного мотоцикла

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента запустило интересную инициативу по созданию мотопатрулей на скутерах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе эксперимента сотрудникам патрульно-постовой службы, патрулирующим центральную часть города, были выданы скутеры. Почему именно они, а не мотоциклы?

Фото: пресс-служба ГУВД В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах

Ответ на этот вопрос прост. Мотоцикл — более мощная машина и развивает скорость до 100 км/ч за три с небольшим секунды, что хорошо для инспекторов дорожно-патрульной службы.

В свою очередь, сотрудникам патрульно-постовой службы достаточно тех технических характеристик, которые есть у скутера: объема двигателя в 49 кубических сантиметров и скорости до 50 км/ч. При этом, в отличие от автопатруля, мотопатруль более маневренный. Немаловажно, что стоимость скутера также значительно ниже, чем у полноценного мотоцикла.

"Преимущества скутера в том, что он легко пройдет там, где автомашина из-за своих габаритов не проедет: на узких улочках так называемых спальных районов и иных жилых массивов, в проулках и между ограждениями, гаражами. И в ночное время, в отличие от других мотосредств, скутер не разбудит ревом мотора жителей махаллей и кварталов. А в отличие от пешего мотопатруль гораздо быстрее. Следовательно, помощь людям прибудет быстро, повысится оперативность реагирования на происшествия", — отметили в ГУВД.

В дальнейшем, если эксперимент оправдает себя, число мотопатрулей значительно увеличится, а также будет расширена их маршрутная сеть.

Напомним, что в прошлом году в Ташкенте, а также Самаркандской и Хорезмской областях появились первые мотопатрули. В столице новый отряд УБДД задействован во время встреч и транспортировки правительственных и других делегаций. Сейчас он оснащен мотоциклами марки Honda.