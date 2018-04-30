Робот спасет Узбекистан: в Ташкенте презентовали новый мультфильм

При создании многосерийного мультипликационного фильма впервые в стране были использованы 3D-анимация, а также новейшие программные продукты. Это позволило обеспечить высокое качество работы и вызвать большой интерес, как детей, так и взрослых.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане прошла премьера первой части нового мультипликационного сериала Smartiki, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сериал, созданный по инициативе "Узбекнефтегаза", направлен на популяризацию энергосберегающего образа жизни и обучения детей основам энергосбережения, экономии в повседневной жизни таких ресурсов, как природный газ, питьевая вода, электричество и тепловая энергия.

"Главные герои сериала — брат и сестра Тахир и Зухра, супергерой-робот Кувват, являющийся символом энергосбережения, а также котенок Момиквой. Идея мультфильма заключается в том, что супергерой Кувват, наблюдая за действиями Тахира и Зухры, учит их бережному отношению к ресурсам", — отметили в "Узбекнефтегазе".

При создании многосерийного мультипликационного фильма впервые в стране были использованы 3D-анимация, а также новейшие программные продукты. Это позволило обеспечить высокое качество работы и вызвать большой интерес, как детей, так и взрослых.

AP Photo / Ahn Young-joon Корейский мультфильм про пингвиненка Пороро перевели на узбекский язык

Всего в этом году запланирована разработка 10 серий мультипликационного фильма на узбекском и русском языках. Их широкий показ будет организован отечественными телеканалами.

Напомним, что в первом квартале 2018 года на основании госзаказа в республике приступили к созданию пяти мультипликационных фильмов. Кроме того, были начаты работы по двум сборникам детского юмористического журнала "Зумраша". Также "Узбеккино" от частных киностудий представлены сценарии 8 мультфильмов.

Уже закончены работы над первыми шестью частями анимационного кино "Приключения Матиза". Герои мультфильма — автомобили, произведенные в Узбекистане.

Они рассказывают о различных приключениях, связанных с главным персонажем — Матизом. Сериал рассчитан на детей от трех лет и старше.

Помимо этого, снята вторая часть мультфильма "Кенжа ботир" ("Младший богатырь"), и анимационные коллективы продолжают производство еще ряда фильмов.