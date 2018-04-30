Новый хоким Ташкента обратился к гостям и жителям столицы

В связи с работами по возвращению на историческое место монумента "Дружба народов" на центральных улицах и площадях столицы временно будет ограничено движение. Администрация Ташкента просит горожан с пониманием отнестись к этим вынужденным неудобствам.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Столичная администрация распространила обращение к жителям и гостям Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik.

Как отмечается в обращении, на днях глава государства поручил вернуть памятник семье Шамахмудовых на первоначальное место в центре Ташкента, а также возвратить название "Дружба народов" площади и станции метро, которые ранее были переименованы в "Бунёдкор".

В связи с этим на площадке близ дворца начались подготовительные работы. Здесь устанавливается скульптурная композиция, символизирующая милосердие и гуманизм узбекского народа, дружбу народов, братство, единство и сплоченность перед лицом военных лишений.

"В результате строительных работ на центральных улицах и дорогах столицы создаются некоторые неудобства. В этой связи надеемся, что жители и гости столицы отнесутся с пониманием ко временным неудобствам, которые происходят во время строительных работ по всему городу. Эти работы в первую очередь направлены на создание удобств для жителей и гостей города, они в будущем украсят улицы", — отмечается в обращении ташкентского хокимията.

Напомним, что скульптурная композиция "Монумент Дружбы народов", которую в народе называли просто памятником семье Шамахмудовых, простоял в центре Ташкента почти 26 лет, с момента возведения в 1982 году.

Однако в 2008 году его из-за непонятной политической конъюнктуры отправили на задворки. Все эти годы он простоял на окраине столицы, возле рынка "Бек Барака", где медленно разрушался от времени и вандалов.

Люди писали правительству жалобы и просили вернуть памятник в центральную часть столицы, даже начинали собирать деньги на его реконструкцию. Но все так и оставалось в проектах, пока новый президент не принял волевое решение вернуть памятник в "Сад Дружбы" в прошлом году.