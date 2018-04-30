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Узбекский ветеран Великой Отечественной войны

В Узбекистане ветеранам будут бесплатно выдавать продукты питания и одежду

© Flickr / Voyages Lambert
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (87)
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Согласно постановлению правительства Узбекистана, участникам войны, а также узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда ежемесячно будет выделяться бесплатный продуктовый набор, а ежегодно соответствующие категории узбекистанцев также получат комплекты необходимой одежды.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Узбекистане ветеранам, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и блокадникам Ленинграда будут бесплатно выдавать продукты питания и одежду, сообщает корреспондент Sputnik.

Эти меры утверждены постановлением правительства, принятым в конце прошлой недели.

Планируется, что ежемесячно до 15 числа на одного человека будет бесплатно выделяться 3 килограмма муки, 1 килограмм риса, 500 грамм гречки, 500 грамм макарон, 1 килограмм говядины без костей, 1 килограмм мяса домашней птицы, 200 грамм сливочного масла, 15 яиц, 1 килограмм сахар, 1 литр подсолнечного масла, 200 грамм чая, 100 грамм туалетного мыла, 200 грамм хозяйственного мыла, 150 грамм стирального порошка и 8 подгузников.

Ветераны на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю 9 мая
© Посольство РФ в Узбекистане
Узбекистан оплатит поездки своих ветеранов к местах их боевой славы
Что касается одежды, то мужчинам ежегодно в преддверии осени будут выдавать костюм, зимнюю и летнюю обувь, нижнее теплое белье, свитер, сорочку, нижнее белье (2 единицы), носки (4 пары), а женщинам — теплое платье, зимнюю и летнюю обувь, легкое платье, нижнее теплое белье, свитер, нижнее белье (2 единицы) и чулки (4 пары).

Кроме того, мужчинам раз в два года будут доставлять куртку и головой убор, женщинам — пальто, зимний и летний платок.

Напомним, что ранее глава государства подписал указ о выделении единовременного денежного вознаграждения в размере 5 миллионов сумов участникам и инвалидам Второй мировой войны.

Ветеран из Узбекистана Владимир Петрович Яшкин
© Foto : из личного архива
В Узбекистане ветеранам выделят по 5 миллионов сумов
Кроме того, Узбекистан предоставит возможность каждому ветерану бесплатно съездить с одним сопровождающим в страны, где они воевали, а также организует поездку в санатории "Узбекистан" в городах Ялта и Кисловодск или расположенные на территории республики.

Напомним, что из 1,5 миллиона узбекистанцев, принимавших участие в войне, погибли свыше полумиллиона человек. В годы войны Узбекистан принял около миллиона семей и детей, эвакуированных с прифронтовых территорий.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (87)
Теги:
Правительство Узбекистана, Узбекистан, Ветераны



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