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Участница конкурса Ты супер! Севинч Ходиева

Надежда и слезы: Севинч Ходиева покидает "Ты супер!"

© Sputnik / Арпи Бегларян
Общество
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Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (26)
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Узбекская участница проекта "Ты супер" Севинч Ходиева не смогла пробиться в следующий раунд конкурса. После выступления она получила три голоса из четырех, однако на финальном отборе жюри выбрали других участников.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Второй участник от Узбекистана — 11-летняя Севинч Ходиева — также покидает проект. В четвертьфинале все члены жюри отметили обаяние конкурсантки из Ташкента, но в итоге в следующий раунд она не прошла.

Выступавшая в первом туре с детской песенкой про английский алфавит, Севинч покорила жюри своим артистизмом и обаянием, но чувствовала себя неуверенно и очень волновалась.

В этот раз участница из Узбекистана исполнила песню "Я у бабушки живу", где очень искренне пела о том, что "у нее братишки и сестренки нет", а мода на детей скоро вообще пройдет.

Виктор Дробыш даже пошутил после выступления, что на него неоправданно показали, когда упомянули про дедушку.

"Ты всего за несколько недель так изменилась, скакнула вперед, стала увереннее. У тебя есть хорошие шансы, ты молодец", — сказал он.

Севинч
Sputnik / Арпи Бегларян
С оптимизмом и уверенностью: как Севинч Ходиева готовится к выступлению
Прогресс отметил и Игорь Крутой, который подчеркнул колоссальный качественный рост после первого тура.

Члены жюри нажали три зеленых кнопки из четырех. Сергей Лазарев, воздержавшийся от голосования, отметил, что все было достойно и очень обаятельно и пожелал Севинч успехов в вокальном искусстве.

А Юлиана Караулова по-женски отметила обаяние и очарование юной исполнительницы.

После выступления Севинч с улыбкой и надеждой отправилась, как и другие участники, в комнату ожидания. Однако среди четырех участников, кого выбрали члены жюри, ее, увы, не оказалось. Узнав о вердикте судей, девочка не смогла удержаться от слез, закончив эфир на руках у ведущего Вадима Такменева.

Однако, несмотря на то, что Севинч покинула проект, ее жизнь уже изменилась. Главное, что она почувствовала уверенность и побывала на сцене федерального телеканала.

Тема:
Международный конкурс "Ты супер!" - второй сезон (26)
Теги:
Севинч Ходиева, Узбекистан, Музыка



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