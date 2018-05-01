Российские и турецкие компании будут летать в Карши в режиме "открытого неба"

Режим "открытого неба" позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять международные полеты в аэропорт без ограничений по количеству рейсов. По самым скромным прогнозам, введение такого режима позволяет поднять пассажиропоток на 25-30%.

ТАШКЕНТ, 01 мая — Sputnik. Ряд российских и турецких авиакомпаний проявляет интерес к полетам в Карши в режиме "открытого неба", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на главу Госкомтуризма Азиза Абдухакимова.

Режим "открытого неба" позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять международные полеты в аэропорт без ограничений по количеству рейсов. В России, например, в таком режиме действуют воздушные гавани Сочи, Владивостока и Калининграда. По самым скромным прогнозам, введение такого режима позволяет поднять пассажиропоток на 25-30%.

"В Узбекистане был запущен пилотный проект по привлечению лоукостеров и внедрению режима "открытого неба" в аэропорту Карши. Сегодня мы уже знаем, что многие авиакомпании выражают интерес, чтобы летать в этот аэропорт. Например, это российские Nord и "Уральские авиалинии", а также турецкие Pegasus Airlines и Atlasglobal", — отметил он.

По мнению Абдухакимова, развитие туризма непосредственно связано с тем, чтобы в Узбекистане был сильный Национальной авиаперевозчик. Сегодня у республики, заметил он, есть все возможности стать региональным хабом, а у "Узбекистон хаво йуллари" — доминирующей компанией в Центральной Азии.

"Это не просто слова, для этого есть все предпосылки. Наши аэропорты расположены в очень удобной географической локации. Они намного удобнее, скажем, чем Дубаи или Стамбул, которые перетянули сегодня на себя основные потоки из Юго-Восточной Азии в Европу. Наши аэропорты даже благоприятнее чем аэропорты Казахстана, который в последнее время пытается стать региональным лидером в этой сфере", — рассказал глава Госкомтуризма.

Для того, чтобы лидировать в регионе необходимо решить ряд серьезных проблем. Первая из них, заметил чиновник, это проведение серьезной реструктуризации системы управления авиаперевозками, оптимизация работы "Узбекистон хаво йуллари". Все это, считает Абдухакимов, позволит стране доминировать на территории в 6-7 часов полета от узбекских аэропортов, а также сделать цену на билеты конкурентоспособной.

"Сегодня мы также работаем над тем, чтобы запустить механизм транзитных виз. Это означает, что туристы, которые находятся на территории Узбекистана проездом, могли бы выйти из аэропорта и остаться в республике на три дня. Здесь они смогут насладиться нашими памятниками и кухней. Нами подготовлен необходимый пакет документов, думаю, что в ближайшее время документ будет утвержден и мы запустим механизм", — сказал он.