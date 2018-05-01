По Ташкенту пройдет колонна техники времен Второй мировой войны

Автоколонна будет останавливаться в четырех местах: сначала проедет по массиву Думбирабад через Южный вокзал, улицы Усмана Насыра и Амира Темура, а затем прибудет на дорожный круг возле гипермаркета "Мегапланет" и отправится в обратный путь. Акция продлится с 14.00 до 18.00.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана и Центральный совет Союза молодежи Узбекистана в среду, 2 мая, проведут очередную акцию, посвященную 9 мая — Дню Памяти и Почестей, сообщает корреспондент Sputnik.

В рамках акции колонна техники времен Второй мировой войны вместе с военным оркестром, одетым в форму тех лет, проедут по городу, останавливаясь в четырех точках. В ходе этих привалов военные музыканты порадуют жителей и гостей столицы музыкальными выступлениями.

Автоколонна пройдет по массиву Думбирабад через Южный вокзал, улицы Усмана Насыра и Амира Темура. Конечная точка передвижения — дорожный круг возле гипермаркета "Мегапланет", откуда колонна поедет назад. Протяженность маршрута около 20 километров.

Акция и концертные программы пройдут по следующим местам:

— в 14:00 начало движения автоколонны около автозаправки "Мустанг" на массиве Думбирабад

— в 14:30 привал на площадке около памятника Шота Руставели (ориентир: парк "Бабура")

— в 15:40 привал на площадке около Музея истории Темуридов

— в 16:30 привал около здания Центрального совета Союза молодежи Узбекистана

— в 18:00 привал около автобусной остановки напротив торгового рынка Юнусабад.

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Напомним, что в этом году, согласно распоряжению президента Узбекистана, в республике запланированы широкомасштабные праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины победы над фашизмом. Патриотическая акция ранее состоялась в ташкентском метро, когда на протяжении трех с половиной часов музыканты разъезжали по станциям и пели песни военных лет.