По Ташкенту пройдет колонна техники времен Второй мировой войны

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана и Центральный совет Союза молодежи Узбекистана в среду, 2 мая, проведут очередную акцию, посвященную 9 мая — Дню Памяти и Почестей, сообщает корреспондент Sputnik.
В рамках акции колонна техники времен Второй мировой войны вместе с военным оркестром, одетым в форму тех лет, проедут по городу, останавливаясь в четырех точках. В ходе этих привалов военные музыканты порадуют жителей и гостей столицы музыкальными выступлениями.
Автоколонна пройдет по массиву Думбирабад через Южный вокзал, улицы Усмана Насыра и Амира Темура. Конечная точка передвижения — дорожный круг возле гипермаркета "Мегапланет", откуда колонна поедет назад. Протяженность маршрута около 20 километров.
Акция и концертные программы пройдут по следующим местам:
— в 14:00 начало движения автоколонны около автозаправки "Мустанг" на массиве Думбирабад
— в 14:30 привал на площадке около памятника Шота Руставели (ориентир: парк "Бабура")
— в 15:40 привал на площадке около Музея истории Темуридов
— в 16:30 привал около здания Центрального совета Союза молодежи Узбекистана
— в 18:00 привал около автобусной остановки напротив торгового рынка Юнусабад.