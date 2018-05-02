Стала известна дата запуска автобусов между Узбекистаном и Таджикистаном

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Открытие автобусного сообщения между Таджикистаном и Узбекистаном запланировано на 15 мая, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).
Директор предприятия "Азиа экспресс" Султон Камолов подчеркнул, что таджикская сторона полностью готова к открытию автобусного сообщения, но ждет окончательного решения Узбекистана о стоимости проезда.
По словам Камолова, на первой стадии будут открыты маршруты Худжанд-Ташкент и Пенджикент-Самарканд.
По данным таджикской стороны, ежедневно в Узбекистан выезжают свыше 10 тысяч таджикистанцев, среди них значительную долю составляют предприниматели.