15:08 02 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Салон автобуса

Стала известна дата запуска автобусов между Узбекистаном и Таджикистаном

CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
127 0 0

Директор предприятия "Азиа экспресс" Султон Камолов подчеркнул, что таджикская сторона полностью готова к открытию автобусного сообщения, но ждет окончательного решения Узбекистана о стоимости проезда

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Открытие автобусного сообщения между Таджикистаном и Узбекистаном запланировано на 15 мая, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

Директор предприятия "Азиа экспресс" Султон Камолов подчеркнул, что таджикская сторона полностью готова к открытию автобусного сообщения, но ждет окончательного решения Узбекистана о стоимости проезда.

По словам Камолова, на первой стадии будут открыты маршруты Худжанд-Ташкент и Пенджикент-Самарканд.

В салоне автобуса, архивное фото
CC0 / Pixabay
Ташкент и Душанбе возобновят автобусное сообщение в начале мая
Ранее стороны согласовали автобусные маршруты Душанбе-Термез, Бохтар-Денау, Пенджикент- Самарканд и Пенджикент-Бухара, Худжанд-Ташкент и из Канибадама в узбекские города Ферганской долины. Со стороны Таджикистана за перевозку пассажиров ответственно предприятие "Азия экспресс", которое специально для этого приобрело несколько новых автобусов.

По данным таджикской стороны, ежедневно в Узбекистан выезжают свыше 10 тысяч таджикистанцев, среди них значительную долю составляют предприниматели.

Теги:
Таджикистан, Автодорожный транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели архитектурные памятники Бухары
Узбекско-турецкое партнерство: как проходил визит Эрдогана в Узбекистан
Спутник_Пожар в многоэтажном здании в Сан-Паулу. Видео с места ЧП
Страшный пожар уничтожил многоэтажку в Сан-Паулу
Кандымский ГПК произведет 8 миллиардов кубических метров газа
Что нужно знать о Кандымском ГПК

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054