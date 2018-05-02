Стала известна дата запуска автобусов между Узбекистаном и Таджикистаном

Директор предприятия "Азиа экспресс" Султон Камолов подчеркнул, что таджикская сторона полностью готова к открытию автобусного сообщения, но ждет окончательного решения Узбекистана о стоимости проезда

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Открытие автобусного сообщения между Таджикистаном и Узбекистаном запланировано на 15 мая, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

Директор предприятия "Азиа экспресс" Султон Камолов подчеркнул, что таджикская сторона полностью готова к открытию автобусного сообщения, но ждет окончательного решения Узбекистана о стоимости проезда.

По словам Камолова, на первой стадии будут открыты маршруты Худжанд-Ташкент и Пенджикент-Самарканд.

Ранее стороны согласовали автобусные маршруты Душанбе-Термез, Бохтар-Денау, Пенджикент- Самарканд и Пенджикент-Бухара, Худжанд-Ташкент и из Канибадама в узбекские города Ферганской долины. Со стороны Таджикистана за перевозку пассажиров ответственно предприятие "Азия экспресс", которое специально для этого приобрело несколько новых автобусов.

По данным таджикской стороны, ежедневно в Узбекистан выезжают свыше 10 тысяч таджикистанцев, среди них значительную долю составляют предприниматели.