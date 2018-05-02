Узбекистан и Турция договорились совместно развивать паломнический туризм

Подписан меморандум, предполагающий ознакомительные поездки в обе страны и распространение во время религиозных мероприятий информации об их туристическом потенциале

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Узбекистан и Турция будут совместно развивать паломнический туризм, меморандум об этом подписали представители Государственного комитета по развитию туризма, Комитета по делам религий при Кабинете министров и Управления по делам религий Турецкой Республики.

"Меморандум предполагает масштабную деятельность по популяризации туристических поездок с целью совершения паломничества, увеличение количества религиозных и образовательных мероприятий в для индустрии туризма, а также организацию международных мероприятий, призванных донести до мирового сообщества подлинную гуманитарную сущность ислама, сохранить и изучить его богатое наследие",- говорится в сообщении пресс-службы Госкомтуризма.

Запланированы также ознакомительные поездки в обе страны и предоставление информации об их туристическом потенциале, в том числе распространение ее во время религиозных мероприятий.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в Узбекистане с трехдневным государственным визитом.

За время его пребывания в республике стороны уже успели провести переговоры в узком и расширенном формате, а бизнесмены двух государств обсудили совместные проектов. Всего по итогам первого дня визита было подписано 24 документа.