18:33 02 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Подписан меморандум о развитии зиёрат туризма

Узбекистан и Турция договорились совместно развивать паломнический туризм

Пресс-служба Госкомтуризма
Общество
Получить короткую ссылку
8320

Подписан меморандум, предполагающий ознакомительные поездки в обе страны и распространение во время религиозных мероприятий информации об их туристическом потенциале

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Узбекистан и Турция будут совместно развивать паломнический туризм, меморандум об этом подписали представители Государственного комитета по развитию туризма, Комитета по делам религий при Кабинете министров и Управления по делам религий Турецкой Республики.

"Меморандум предполагает масштабную деятельность по популяризации туристических поездок с целью совершения паломничества, увеличение количества религиозных и образовательных мероприятий в для индустрии туризма, а также организацию международных мероприятий, призванных донести до мирового сообщества подлинную гуманитарную сущность ислама, сохранить и изучить его богатое наследие",- говорится в сообщении пресс-службы Госкомтуризма.

Запланированы также ознакомительные поездки в обе страны и предоставление информации об их туристическом потенциале, в том числе распространение ее во время религиозных мероприятий.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в Узбекистане с трехдневным государственным визитом.

За время его пребывания в республике стороны уже успели провести переговоры в узком и расширенном формате, а бизнесмены двух государств обсудили совместные проектов. Всего по итогам первого дня визита было подписано 24 документа.

Теги:
Госкомтуризм, Турция, Туризм, Религия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

65-летний индийский рикша Мохаммад Ашгар рядом со своей повозкой в Колкате
Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии
СПУТНИК_Гонки на ослах и конкурс костюмов - как прошел ослиный фестиваль в Мексике
Гонки и конкурс костюмов - в Мексике прошел ослиный фестиваль
Места распространения георгиевских ленточек за рубежом
Где можно получить георгиевскую ленточку

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054