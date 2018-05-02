Амнистия для самостроев не коснется построек возле многоэтажек и кафе

Узаконить застройку удастся не всем гражданам республики, а только тем, которые живут в частном секторе и владеют землей в качестве физлица. При этом постройка должна не мешать градостроительным планам и не нести угрозу жизни и здоровью окружающим.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Масштабная акция по признанию самостроев не коснётся пристроек, возведенных возле многоквартирных домов, а также кафе и ресторанов, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на заместителя начальника управления Минюста Акбара Саидахмедова.

После объявления о начале так называемой амнистии самостроев многие узбекистанцы задавались вполне очевидным вопросом — а попадут ли под ее действие самовольно возведенные пристройки возле многоэтажных домов.

© Sputnik / Андрей Стенин Мирзиёев объявил амнистию самостроям

Для современного Ташкента вполне обычная ситуация, когда владельцы квартир на первых этажах многоэтажек захватывают придомовую землю, возводя за счет нее дополнительные жилые пристройки. Кроме того, многие достраивают и расширяют балконы, захватывают части общих коридоров. Спешим расстроить всех этих граждан, амнистия таких построек не коснется.

"Рабочая группа разработала проект документа, где прописан детальный механизм признания самовольных построек. Многоэтажки и самострои рядом с ними не попадают под эту акцию, так как земля под многоэтажными домами не может принадлежать одному из жильцов. Амнистия коснется, только частного сектора, только физических лиц. Это значит, что самовольные пристройки возле кафе и магазинов также не попадут под амнистию", — отметил Sputnik Саидахмедов.

Напомним, что указом президента в Узбекистане до 1 мая 2019 года узбекистанцы смогут получить право собственности на жилое помещение, возведенное на земельном участке, не отведенном для этих целей или без получения разрешения.

Однако при этом должен быть соблюден ряд условий. Так, например, данный земельный участок или его часть не находятся на земле, которая в соответствии с законодательством не может быть отведена для жилищного строительства.

Также самовольная постройка не должна нарушать требования градостроительных норм и правил, ее сохранение не будет нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц либо создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

© Flickr / Andrew Kalat В Узбекистане планируется узаконить самострои

Признание права собственности на самовольную постройку будет осуществляться решением хокима района или города по представлению Комиссии по организации работ по признанию прав на недвижимое имущество, образуемой на основании решения правительства. За признание самостроя придется заплатить разовый сбор в размере пяти минимальных заработных плат (1МРЗП — 172 240 сумов).

Интересно, что при признании права собственности на самовольную постройку человеку предоставят право пожизненного наследуемого владения земельным участком или его частью, на которой она возведена, в пределах норм, установленных законодательством, с изъятием части земли, превышающей норму.

Его также избавят от штрафа, предусмотренного статьей 121 Налогового кодекса (использование земельных участков без документов, подтверждающих право на них).