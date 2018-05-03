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Рахмат Акилов во время судебного заседания

Приговор по делу о теракте в Стокгольме станет известен 7 июня

Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP
Общество
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Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (31)
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Ранее прокуратура Швеции попросила пожизненного заключения для Акилова с последующей его высылкой из страны.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Приговор по делу о совершенном в апреле прошлого года теракте в Стокгольме, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, будет объявлен 7 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд Стокгольма. Слушания велись с 13 февраля.

руки наручники
© Sputnik / Евгений Биятов
Трое подозреваемых в Швеции в подготовке теракта – узбекистанцы
В пятницу 7 апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма Дроттнинггатан. Проехав более 500 метров, он врезался в здание торгового центра Åhlens. Погибли пятеро, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти признали произошедшее терактом. Главным подозреваемым является гражданин Узбекистана 40-летний Акилов, он был задержан в день преступления и с тех пор находится под стражей.

"Независимо от того, будет ли преступление расценено как теракт или будет осуждение за отдельные преступления, можно утверждать, что наказанием за преступления является пожизненное заключение", — сказал адвокат обвиняемого Йохан Эрикссон.

Во время своей речи он напомнил, что Акилов с самого начала облегчил работу следователей, сознавшись в содеянном. Адвокат назвал свои рабочие контакты с Акиловым хорошими и описал своего клиента как человека, который после совершения преступления оказался в сильной изоляции. Во время своей речи адвокат выразил надежду на объективное рассмотрение представленных суду доказательств.

Флаг Швеции.
© Flickr/ Jakob Hürner
Прокуратура Швеции просит пожизненного заключения для Акилова
Обвинение выступило с заключительным словом на прошлой неделе. Оно настаивает на пожизненном заключении для Акилова с последующей его высылкой из страны. Пожизненное заключение в Швеции — минимум 18 лет, по истечении которых осужденный может просить суд изменить наказание и ограничить срок заключения. При этом минимальный срок заключения может быть и более продолжительным — в зависимости от тяжести преступления.

Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим. Подозреваемый сразу же после задержания признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (31)
Теги:
теракт, Рахмат Акилов, Стокгольм, Швеция



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