Приговор по делу о теракте в Стокгольме станет известен 7 июня

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Приговор по делу о совершенном в апреле прошлого года теракте в Стокгольме, в котором обвиняется гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, будет объявлен 7 июня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд Стокгольма. Слушания велись с 13 февраля.
"Независимо от того, будет ли преступление расценено как теракт или будет осуждение за отдельные преступления, можно утверждать, что наказанием за преступления является пожизненное заключение", — сказал адвокат обвиняемого Йохан Эрикссон.
Во время своей речи он напомнил, что Акилов с самого начала облегчил работу следователей, сознавшись в содеянном. Адвокат назвал свои рабочие контакты с Акиловым хорошими и описал своего клиента как человека, который после совершения преступления оказался в сильной изоляции. Во время своей речи адвокат выразил надежду на объективное рассмотрение представленных суду доказательств.
Акилов обвиняется, в частности, в террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим. Подозреваемый сразу же после задержания признался в совершении террористического преступления и все время сотрудничал со следствием.