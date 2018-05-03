Мирзиёев остался недоволен низкими доходами жителей Наманганской области

Руководству региона после встречи с президентом поручено организовать почти 60 тысяч рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел собрание с активом, хокимами и руководителями секторов Наманганской области.

В ходе встречи глава государства подверг критике низкие доходы населения и объемы производства промышленной продукции.

"Уровень оказания услуг в регионе в несколько раз ниже средних показателей по республике; в некоторых районах промышленные предприятия вовсе отсутствуют", — сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Участники собрания разработали меры по развитию предпринимательства, созданию источников постоянного дохода для населения, в частности, будут организованы почти 60 тысяч рабочих мест.

Ранее Мирзиёев посетил предприятия "Узтекс Учкургон" и "Учкургон текстил", дал указания по локализации производства, расширению ассортимента продукции и сотрудничеству с фермерскими хозяйствами по кластерному методу.