12:10 03 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Символы закона и правосудия

Прокурор просит 5 лет для Абдуллаева, обвиняемого в свержении власти

© fotolia
Общество
Получить короткую ссылку
105 0 0

Гособвинитель также просит переквалифицировать статью обвинения для Абдуллаева на более мягкую часть, не предусматривающую обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Гособвинитель на суде попросил пять лет лишения свободы для журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева, обвиняемого в посягательстве на конституционный строй республики, еще троих участников процесса обвинение просит оправдать, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
Узбекский блогер, обвиняемый в попытках свержения строя, признал вину в суде
Ташкентский городской суд по уголовным делам 7 марта приступил к рассмотрению дела в отношении Абдуллаева, а также местного блогера и экономиста Хаетхана Насреддинова и еще двух граждан Узбекистана по обвинению в посягательстве на конституционный строй республики. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 20 лет.

"Второго мая в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершились судебные прения по данному делу. Обвинение запросило пять лет лишения свободы для Абдуллаева. Остальных троих участников прокурор просит оправдать", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, оглашение приговора ожидается 4 мая.

Представитель суда уточнил, что гособвинитель также просит переквалифицировать статью обвинения для Абдуллаева на более мягкую часть, не предусматривающую обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны.

По данным обвинения, подсудимые публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Представители защиты настаивают на их полной невиновности. В рамках данного уголовного дела в числе обвиняемых также два местных предпринимателя, они подозреваются в предоставлении информации Абдуллаеву и Насреддинову.

Символы закона и правосудия
© fotolia
Эксперты и политологи нашли в статьях Хакназарова призывы к свержению строя
Абдуллаев в ходе выступлений в суде заявлял о своей невиновности и сообщил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия. Насреддинов на одном из первых заседаний суда полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям. Однако позже он отказался от признания.

Представленная экспертиза текстов Абдуллаева установила, что они были написаны в соавторстве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции, добавил представитель суда.

По данным СМИ, Абдуллаев (псевдоним Усман Хакназаров) был арестован в сентябре 2017 года, Насреддинов — двумя месяцами позже. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявляла, что обвинения с Абдуллаева и Насреддинова должны быть сняты.

Теги:
суд, Журналист, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

65-летний индийский рикша Мохаммад Ашгар рядом со своей повозкой в Колкате
Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии
Музыка на полуторках: праздничный автопробег в Ташкенте
Музыка на полуторках: автопробег военной техники в Ташкенте
Места распространения георгиевских ленточек за рубежом
Где можно получить георгиевскую ленточку

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054