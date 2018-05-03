Прокурор просит 5 лет для Абдуллаева, обвиняемого в свержении власти

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Гособвинитель на суде попросил пять лет лишения свободы для журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева, обвиняемого в посягательстве на конституционный строй республики, еще троих участников процесса обвинение просит оправдать, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.
"Второго мая в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершились судебные прения по данному делу. Обвинение запросило пять лет лишения свободы для Абдуллаева. Остальных троих участников прокурор просит оправдать", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, оглашение приговора ожидается 4 мая.
Представитель суда уточнил, что гособвинитель также просит переквалифицировать статью обвинения для Абдуллаева на более мягкую часть, не предусматривающую обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны.
По данным обвинения, подсудимые публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Представители защиты настаивают на их полной невиновности. В рамках данного уголовного дела в числе обвиняемых также два местных предпринимателя, они подозреваются в предоставлении информации Абдуллаеву и Насреддинову.
Представленная экспертиза текстов Абдуллаева установила, что они были написаны в соавторстве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции, добавил представитель суда.
По данным СМИ, Абдуллаев (псевдоним Усман Хакназаров) был арестован в сентябре 2017 года, Насреддинов — двумя месяцами позже. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявляла, что обвинения с Абдуллаева и Насреддинова должны быть сняты.