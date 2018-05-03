Прокурор просит 5 лет для Абдуллаева, обвиняемого в свержении власти

Гособвинитель также просит переквалифицировать статью обвинения для Абдуллаева на более мягкую часть, не предусматривающую обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Гособвинитель на суде попросил пять лет лишения свободы для журналиста-фрилансера Бобомурода Абдуллаева, обвиняемого в посягательстве на конституционный строй республики, еще троих участников процесса обвинение просит оправдать, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

© Sputnik / Максим Богодвид Узбекский блогер, обвиняемый в попытках свержения строя, признал вину в суде

Ташкентский городской суд по уголовным делам 7 марта приступил к рассмотрению дела в отношении Абдуллаева, а также местного блогера и экономиста Хаетхана Насреддинова и еще двух граждан Узбекистана по обвинению в посягательстве на конституционный строй республики. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 20 лет.

"Второго мая в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершились судебные прения по данному делу. Обвинение запросило пять лет лишения свободы для Абдуллаева. Остальных троих участников прокурор просит оправдать", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, оглашение приговора ожидается 4 мая.

Представитель суда уточнил, что гособвинитель также просит переквалифицировать статью обвинения для Абдуллаева на более мягкую часть, не предусматривающую обвинение в заговоре с целью захвата власти или свержения конституционного строя страны.

По данным обвинения, подсудимые публиковали в интернете, а также ряде электронных СМИ материалы, призывающие к свержению действующей власти. Представители защиты настаивают на их полной невиновности. В рамках данного уголовного дела в числе обвиняемых также два местных предпринимателя, они подозреваются в предоставлении информации Абдуллаеву и Насреддинову.

Абдуллаев в ходе выступлений в суде заявлял о своей невиновности и сообщил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия. Насреддинов на одном из первых заседаний суда полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям. Однако позже он отказался от признания.

Представленная экспертиза текстов Абдуллаева установила, что они были написаны в соавторстве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который сейчас живет в Турции, добавил представитель суда.

По данным СМИ, Абдуллаев (псевдоним Усман Хакназаров) был арестован в сентябре 2017 года, Насреддинов — двумя месяцами позже. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) заявляла, что обвинения с Абдуллаева и Насреддинова должны быть сняты.