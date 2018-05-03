В Самарканде 9 мая пройдет праздничный парад

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Самарканде 9 мая пройдет парад Победы, сообщает издание "Зарафшон".

В настоящее время подготовка к параду идет полным ходом.

"В день праздника состоится церемония возложения цветов к памятнику Скорбящей матери. После этого пройдет показ техники времен Второй мировой войны на площади Кук сарай, затем парад с участием ветеранов Второй мировой войны и героев труда на электрокарах. После этого их угостят блюдами полевой кухни", — сказано в сообщении.

Также состоится вручение 16 автомобилей Damas и одной машины Captiva обществу ветеранов "Нуроний", затем для почетных ветеранов накроют столы в ресторане "Боғишамол Гарден".

© Sputnik / Alexander Imedashvili Чачия: празднование 9 Мая помогает стереть обиды между странами СНГ

Напомним, что накануне Второй мировой войны население Узбекистана составляло 6,5 миллиона человек. Из них полтора миллиона принимали непосредственное участие в военных действиях. Самаркандцев среди них было около 152 тысячи человек, и примерно половина из них — 73 тысячи человек погибли в боях.

В Самаркандской области в эти дни проживают 97 ветеранов войны и 2697 ветеранов труда.

В середине апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал распоряжения по достойному и масштабному празднованию Дня памяти и почестей в 2018 году. В рамках программы в метро Ташкента выступают ансамбли с песнями военных лет, на улицах организуют инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку времен Второй мировой войны, в день праздника в центре столицы прогремит праздничный салют.

Накануне в Ташкенте прошел автопробег военной техники. Колонна проследовала через весь город, а одетые в гимнастерки музыканты исполнили военные марши того времени.