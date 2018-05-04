Beeline восстановила работу станции в Ташкенте, заблокированной неизвестными

Накануне неизвестные лица отключили электропитание базовой станции Beeline и препятствовали в доступе к оборудованию сотрудникам компании.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Компания Unitel ("дочка" голландского холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline) полностью восстановила работу своей узловой базовой станции, расположенной на здании торгового центра "Флешка", сообщает корреспондент Sputnik.

"Вчера в 23:00 энергетикам Beeline был предоставлен доступ к базовой станции. Электропитание оборудования, голосовые сервисы и услуга мобильного интернета восстановлены в полном объеме", — отметили корреспонденту Sputnik в компании.

Напомним, что накануне неизвестные лица отключили электропитание базовой станции Beeline и препятствовали сотрудникам компании в доступе к данному оборудованию.

© Sputnik / Юрий Лашов Неизвестные отключили базовую станцию Beeline в центре Ташкента

В результате наблюдалось ухудшение качества голосовой связи и мобильного интернета в районе ТЦ "Флешка", на улицах Тахтапуль, Шайхантахур, Кургазма, Нурафшон, Ифтихор, Янгиарык, Хуршида и Тухтасина Жалилова, на участке Малой кольцевой дороги от пересечения с улицей Садриддина Юлдашева до пересечения с улицей Шарафа Рашидова, а также на улице Себзор от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Зулфия Ханум.

Компания Unitel была основана в 1996 году. С 12 сентября 2006 года Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline. В настоящее время Beeline является крупнейшим оператором связи в Узбекистане. По итогам 2017 года абонентская база компании приблизилась к отметке в 10 миллионов.